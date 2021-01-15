坎伯鼓勵台海對話：美國挺台但並不反中

美國國務院前亞太助理國務卿坎伯將出任拜登政府的印太事務協調總監。(本報資料照片)

美國國務院前亞太助理國務卿坎伯（Kurt Campbell）將出任白宮國安會新設的「印太事務協調總監」（Coordinator for the Indo-Pacific），坎伯將是美國總統當選人拜登團隊第一個任命的亞洲事務主管；熟悉兩岸事務的坎伯日前表示，美國應開放並鼓勵台海兩岸和平對話，任何美國政府都該重申且支持台灣 關係法。

華府外交圈普遍看好坎伯主導拜登政府的亞洲事務，國安會前亞洲事務資深主任葛林撰文表示，坎伯將能加強新政府的政策，以應對中國大陸；智庫「布魯金斯研究院」研究員懷特認為，由坎伯領導拜登的亞洲團隊是好消息，表明拜登政府將非常重視與中國大陸的戰略競爭。

63歲的坎伯非常熟悉台灣、兩岸等事務，過去至少6次訪台，與蔡英文總統、前總統馬英九及陳水扁都曾親自見過面；2015年民進黨總統候選人蔡英文到智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演講，由坎伯主持對談環節，2016年蔡英文當選總統後，坎伯也曾訪台並拜會蔡。坎貝爾上月並視訊出席在台北舉辦的「2020年台美日三邊印太安全對話」，並強調「不了解台灣重要性的時代已經過去」。

2020年美國總統大選 後，坎伯參與CSIS線上研討會，與蕭美琴等人談論美國新政府與美台關係；坎伯指出，美國應開放並鼓勵兩岸和平對話，相信中國大陸與台灣之間進行富成效的對話，符合各方最佳戰略利益。坎伯說，美國的最終責任是維持信譽與承諾，維護台海和平、穩定；美國與台灣往來是因為挺台，「我們並不反中」；美國應尋找機會擴大與台交流，並尋求機會促進台灣國際地位。

台駐荷代表進美大使館

另一方面，美國國務院日前宣布取消美台交往限制，隨後美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）率先在11日邀請陳欣新前往大使館會面，並在社群媒體發文表示這創造了歷史，以行動力挺台灣。

荷蘭媒體報導，這在海牙創造了外交先例，胡克斯特拉推文「我們締造了歷史：在我們大使館會晤了台灣的陳代表」；陳欣新也發文「很高興且榮幸能拜會美國大使館，這是個人外交生涯的頭一回。」中國駐荷蘭大使館對此則表達不滿強烈譴責。