坎伯鼓勵台海對話：美國挺台但並不反中
美國國務院前亞太助理國務卿坎伯（Kurt Campbell）將出任白宮國安會新設的「印太事務協調總監」（Coordinator for the Indo-Pacific），坎伯將是美國總統當選人拜登團隊第一個任命的亞洲事務主管；熟悉兩岸事務的坎伯日前表示，美國應開放並鼓勵台海兩岸和平對話，任何美國政府都該重申且支持台灣關係法。
華府外交圈普遍看好坎伯主導拜登政府的亞洲事務，國安會前亞洲事務資深主任葛林撰文表示，坎伯將能加強新政府的政策，以應對中國大陸；智庫「布魯金斯研究院」研究員懷特認為，由坎伯領導拜登的亞洲團隊是好消息，表明拜登政府將非常重視與中國大陸的戰略競爭。
63歲的坎伯非常熟悉台灣、兩岸等事務，過去至少6次訪台，與蔡英文總統、前總統馬英九及陳水扁都曾親自見過面；2015年民進黨總統候選人蔡英文到智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演講，由坎伯主持對談環節，2016年蔡英文當選總統後，坎伯也曾訪台並拜會蔡。坎貝爾上月並視訊出席在台北舉辦的「2020年台美日三邊印太安全對話」，並強調「不了解台灣重要性的時代已經過去」。
2020年美國總統大選後，坎伯參與CSIS線上研討會，與蕭美琴等人談論美國新政府與美台關係；坎伯指出，美國應開放並鼓勵兩岸和平對話，相信中國大陸與台灣之間進行富成效的對話，符合各方最佳戰略利益。坎伯說，美國的最終責任是維持信譽與承諾，維護台海和平、穩定；美國與台灣往來是因為挺台，「我們並不反中」；美國應尋找機會擴大與台交流，並尋求機會促進台灣國際地位。
台駐荷代表進美大使館
另一方面，美國國務院日前宣布取消美台交往限制，隨後美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）率先在11日邀請陳欣新前往大使館會面，並在社群媒體發文表示這創造了歷史，以行動力挺台灣。
荷蘭媒體報導，這在海牙創造了外交先例，胡克斯特拉推文「我們締造了歷史：在我們大使館會晤了台灣的陳代表」；陳欣新也發文「很高興且榮幸能拜會美國大使館，這是個人外交生涯的頭一回。」中國駐荷蘭大使館對此則表達不滿強烈譴責。
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