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美國亞太政策洗牌 學者：台灣地位料提升

記者徐偉真、周志豪／台北15日電

美國國務院前亞太助理國務卿坎伯將出任「印太事務協調總監」，外交部表示，坎伯友台，對台美關係未來發展有正面意義。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說，坎伯算是台灣的老朋友，目前台灣在印太戰略參與的機制都比較邊緣，坎伯上任後，預料將提升台灣在印太戰略的地位。

駐美代表處政治組前組長介文汲說，坎伯是歐巴馬政府時期美國重返亞太政策的設計者和執行者之一，也是印太戰略催生者，預料在亞太政策會走回傳統路線，不像現在的美國總統川普橫衝直撞，也不會像川普把台灣當成對抗中國大陸的棋子，美中劍拔弩張的情況會逐漸改善。

國民黨主席江啟臣說，可預期拜登政府對外路線與現任總統川普完全不同，拜登政府新外交、國安團隊人事全面更新，新人事幾乎都由在前總統歐巴馬時代有處理對外事務經驗的高層官員出任，代表新的美國政府對外政策與關係勢必與川普時代有所不同，未來美國對外、對台關係應將有調整。

江啟臣說，過去民主黨執政時代對台與兩岸政策，基本上是以追求和平的理念價值作為主要路線，採取多邊合作，未來拜登政府也可能延續歐巴馬時代重返亞太等政策。

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