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蔡英文視訊克拉夫特 續爭取參與聯合國

台灣新聞組／台北15日電
美國駐聯合國大使克拉夫特（左）臨時取消訪台行程，蔡英文總統（右）昨天在總統府舉行視訊談話。(圖：總統府提供)
美國駐聯合國大使克拉夫特（左）臨時取消訪台行程，蔡英文總統（右）昨天在總統府舉行視訊談話。(圖：總統府提供)

美國聯合國大使克拉夫特取消訪台行程，蔡英文總統昨天在總統府改為視訊談話。總統府表示，蔡總統與克拉夫特就台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話；蔡總統也表達希望能參與聯合國，也盼能夠參加聯合國周邊的會議和活動。

對此，大陸外交部與國台辦昨同表反對，大陸外交部發言人趙立堅指出，克拉夫特嚴重干擾中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美國在台灣問題的政治承諾，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

國民黨主席江啟臣昨說，可理解美方基於政府交接、政局穩定取消行程，但如此取消行程也凸顯事前規畫倉促，克拉夫特已是過去兩、三個月內，第二度取消訪台的美國高層官員，會不會衝擊未來台灣與美國拜登新政府雙邊關係？蔡政府、外交部至今沒有對外做一個正式、清楚說明，欠大家一個交代。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與克拉夫特對話過程中，除了表達希望台灣能參與聯合國，也希望能夠參加聯合國周邊的會議和活動，如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等，作為國際社會的一員，台灣也有加入這些國際重要組織的必要性。

昨天視訊談話，包括美國國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特也一同在線上與會，此外，總統府現場包括國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處長酈英傑等人也共同與會。

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