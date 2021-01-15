經貿連結加深 台對陸出口年增16％

根據大陸統計，去年兩岸貿易逆勢成長。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。（中新社）

新冠疫情之下，兩岸經濟連結卻進一步加深。根據大陸海關總署昨天公布的數據，2020年台灣 對大陸的出口總額突破2000億美元 大關，達到2006.64億美元，較前一年大幅成長16%；台灣自大陸進口為601.41億美元，成長9.1%。

由於台灣對大陸出口成長明顯高於進口，也使得台灣對大陸的貿易順差達到創紀錄的1405億美元，較前一年大增226億美元，台灣繼續成為中國 大陸最大貿易逆差來源。

對於兩岸經貿誰依賴誰，大陸國台辦和陸委會此前曾有過口水戰。大陸國台辦主任劉結一稱，如果沒有來自大陸的貿易順差，沒有大陸發展的帶動，台灣經濟2020年將難以維持正成長；陸委會則稱，就成長品項觀察，是中國大陸需要及依賴自台灣進口。

值得注意的是，歷經去年一年的中美貿易戰，中美貿易數額不降反增加8.8%，是大陸所有貿易夥伴增加最多的。大陸出口美國主要是大陸的機電產品，自美進口主要是農產品。

中海晟融首席經濟學家張一指出，2020年大陸外貿總體呈現出口強、進口弱的特點，導致以美元計價的順差創下歷史第二高的水準，以人民幣計價的順差創歷史新高。預計今年出口仍有可能保持較高增速，而大宗商品價格上漲、內需提升，將帶動進口增速高於出口增速，外貿順差將急劇減少。