我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

經貿連結加深 台對陸出口年增16％

記者林則宏、陳言喬／綜合15日電
根據大陸統計，去年兩岸貿易逆勢成長。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。（中新社）
根據大陸統計，去年兩岸貿易逆勢成長。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。（中新社）

新冠疫情之下，兩岸經濟連結卻進一步加深。根據大陸海關總署昨天公布的數據，2020年台灣對大陸的出口總額突破2000億美元大關，達到2006.64億美元，較前一年大幅成長16%；台灣自大陸進口為601.41億美元，成長9.1%。

由於台灣對大陸出口成長明顯高於進口，也使得台灣對大陸的貿易順差達到創紀錄的1405億美元，較前一年大增226億美元，台灣繼續成為中國大陸最大貿易逆差來源。

對於兩岸經貿誰依賴誰，大陸國台辦和陸委會此前曾有過口水戰。大陸國台辦主任劉結一稱，如果沒有來自大陸的貿易順差，沒有大陸發展的帶動，台灣經濟2020年將難以維持正成長；陸委會則稱，就成長品項觀察，是中國大陸需要及依賴自台灣進口。

值得注意的是，歷經去年一年的中美貿易戰，中美貿易數額不降反增加8.8%，是大陸所有貿易夥伴增加最多的。大陸出口美國主要是大陸的機電產品，自美進口主要是農產品。

中海晟融首席經濟學家張一指出，2020年大陸外貿總體呈現出口強、進口弱的特點，導致以美元計價的順差創下歷史第二高的水準，以人民幣計價的順差創歷史新高。預計今年出口仍有可能保持較高增速，而大宗商品價格上漲、內需提升，將帶動進口增速高於出口增速，外貿順差將急劇減少。

台灣 美元 中國

上一則

中國河北疫情升溫 陳時中：春節泡泡免談

下一則

坎伯鼓勵台海對話：美國挺台但並不反中

延伸閱讀

飽受攻擊 胡杏兒自爆在TVB抑鬱10年

飽受攻擊 胡杏兒自爆在TVB抑鬱10年
美台BTA談判沒啟動 賴海哲：卡在貿易逆差

美台BTA談判沒啟動 賴海哲：卡在貿易逆差
金映玉 支持解除美台交往限制

金映玉 支持解除美台交往限制

觀察站／自願施打疫苗 台商苦等隔離縮短

觀察站／自願施打疫苗 台商苦等隔離縮短

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲