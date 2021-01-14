美大使不來 綠委怪唱衰 藍嗆：不是說台美空前緊密？

民進黨立委陳亭妃。(本報資料照片)

美國 駐聯合國大使克拉夫特取消訪台行程，外交部前部長程建人昨天表示不意外，畢竟美國總統川普馬上就要交接，重要性人物應該留在美國，他覺得當初是美國國務卿龐培歐刻意要克拉夫特走這趟來刺激中國大陸，「現在取消行程，才是比較正常的狀況」。

克拉夫特不訪台灣 ，藍綠吵成一團。民進黨立委陳亭妃昨說，克拉夫特還沒來，國民黨 就無盡批評還冷言冷語，國民黨要負相當大責任，因為美方幹嘛要熱臉貼冷屁股？

國民黨主席江啟臣回應，「國民黨執政就會負責」；國民黨發言人盧宸緯說，蔡政府總說台美關係是「空前緊密」，說現在是台美關係最好的時候，陳亭妃形同打臉蔡英文總統。

國民黨立委陳以信說，萊豬開放沒有帶來任何實質利益，這是蔡政府錯誤的決定、錯誤時間的開放，蔡政府下鄉說明前應該先道歉，並且重新思考暫緩開放。

國民黨副秘書長黃奎博表示，這是繼環保署長惠勒後，美國第二次臨時取消官員來訪，不太符合外交常理，也不太尋常，只能交由美方和外交部解釋真正原因。民進黨立委羅致政說，這是國務院的全盤考量，不是針對台灣，不用過度聯想，不會影響台美關係。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，美國總統交接期間局勢紛亂，連華府交接典禮都發出緊急警告，需要取消全世界的出訪，台灣也可理解；日後即使克拉夫特卸任要再來訪，台灣也歡迎。