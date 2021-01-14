黑白集／助台灣加入國際組織？外交部牛皮破功

台外交部長吳釗燮。（圖：行政院提供）

幸虧，美國務院 在最後一刻取消了聯合國大使克拉夫特訪台。否則蔡政府要強迫人民觀賞這場奇怪的外交接待秀，大家喝采也不是，唱衰也不是，尷尬極了。

從國務院的新聞稿看，取消本周所有官員的出訪計畫，主要是為了「確保未來八天能順利交接」。這就點出了要害：「有效期限」只剩八天的政府，本該進入「看守期」，辦好交接。何況，川普召喚暴民搞得舉國不安，此時出訪能臉上有光嗎？

深一層看，克拉夫特沒法訪台，其實也是被國務卿龐培歐 拉去陪葬。這些天，龐培歐自己也打算出訪比利時和盧森堡，並會晤歐盟和北約高層。但發生川粉暴動後，這些歐洲領導人批評川普是「政治縱火犯」及煽動民主動亂的「恐怖分子」，拒絕會見龐培歐。龐培歐自己無法成行，只好順便喊停克拉夫特訪台。

就在前一天，外交部長吳釗燮還吹噓說，克拉夫特來訪，是要和台方討論如何「促進台灣 在國際組織的參與」。然而，克拉夫特僅剩一周的任期，她又不是職業外交官，要如何協助台灣加入國際組織？這個牛皮不免吹大了。

事實上，多數民眾都覺得這個訪問「怪怪的」，我們的外交官員卻說成大突破，不覺得判斷太離譜嗎？歐洲領導人都不想見龐培歐，事關榮譽，道理還不明白嗎？