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「順便」宣布訪台又突然取消 台方私下抱怨：美欠尊重

台灣新聞組／台北14日電
美國駐聯合國大使克拉夫特突取消訪台行程。(路透)
美國駐聯合國大使克拉夫特突取消訪台行程。(路透)

美國國務院決定取消本周所有官員出訪計畫，駐聯合國常任代表克拉夫特訪台前喊卡；據了解，總統府與外交部直到前晚都仍在為克拉夫特訪台進行相關作業，但到13日凌晨才收到美方的取消通知。

大陸外交部與國台辦昨天均就此回應：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。」

陸：堅決反對美台往來

克拉夫特從決定訪台到取消行程，都屬「旋風式」作業，大約去年12月底通知台方「有意訪台」，台方獲知後，便由外交部相關單位與美國在台協會（AIT）討論行程，直到美國時間1月7日龐培歐宣布克拉夫特即將訪台，隨後美國駐聯合國代表團也發表聲明，消息才正式公開。

這段期間，克拉夫特訪台列為「機密」，台方等到美國國務院公開消息才證實。直到美國國務院在美東時間12日下午12時30分宣布消息之前，透過外交管道向台方說明克拉夫特無法成行，當時已是台灣時間13日凌晨。美方這項決定來得突然，知情人士坦言，台方因應時間很有限。相關幕僚作業也從準備「迎接」轉為準備對外說明。

熟悉台美關係的人士分析，克拉夫特未能如期訪台，應該無關北京施壓或拜登陣營示意，而是考量近期美國政治複雜情勢，實不宜出訪，加上龐培歐遭歐洲夥伴拒見，面子掛不住，索性取消所有行程。

但台方涉外人士私下抱怨，美方這次安排克拉夫特訪台過程令人相當不滿，一方面是去年9月台灣駐紐約處長李光章與克拉夫特會面時，已提到訪台一事，卻拖到美選後、川普政府快下台前才安排，不尊重台灣其一。更令人不滿的是，龐培歐竟在譴責香港拘捕泛民派人士的同一聲明中，「順便」宣布克拉夫特即將訪台消息，不尊重台灣其二；該人士認為，美國應以另一份聲明宣布克拉夫特訪台，且應由雙方共同發布。

美國 台灣 國務院

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