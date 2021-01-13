美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

美國駐聯合國大使克拉夫特。（取材自美國駐加拿大使館官網）

美國 務院宣布，為了確保順利交接，將取消所有官員出訪計畫，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的訪台行程也被取消；中華民國外交部今天表示，對於克拉夫特無法來台感到惋惜。國民黨立委吳斯懷 認為，國務院 取消所有出訪計畫，是拜登團隊不得不出手，擔心一旦造成國內外亂局，新政府不易處理。

克拉夫特原訂今天起訪問台灣三天，將晉見蔡英文總統、和外交部長吳釗燮會面，及在外交學院發表公開演說。

外交部表示，美國國務院表示為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本周包括國務卿在內的所有官員出訪計畫，外交部對國務院的決定表示理解與尊重，但歡迎她在未來適當時機來訪。

美國務院突然取消所有出訪，引發關注。立委吳斯懷指出，FBI警告有武裝組織計畫大規模叛亂，川普批准華府進入緊急狀態。國民兵被授權部署1萬5000名兵力，拜登就職前如臨大敵，肅殺氛圍緊繃。川普支持者放話，若川普被罷免，全美50州和首都華府可能爆發武裝抗議和大規模叛亂，美國會及各州議會是主要目標。

吳斯懷表示，美國情治單位已掌握相當情資，武裝暴動可能性升高，7500萬支持者動能不可輕忽，激進團體怒火已經被點燃。吳斯懷認為，國務院取消所有出訪計畫，是拜登團隊不得不出手，以避免國內外出現亂局。歐美各國大都不歡迎川普政府，臨去秋波的出訪，把他們當作棋子，只有台灣歡迎來訪。

吳斯懷也說，1萬5000名國民兵進駐華府，前所未見，就軍力部署實務面來看，軍隊食、宿、交通、各級指揮所開設，與警方指揮管制關係律定，協調鎮暴行動，非常複雜。另外，大陸桌面下動作非比尋常，官媒叫罵是必然反應，戰略武器調動值得注意，依情報界潛規則，各種徵候突然靜默，顯示有大風暴正在形成。

前總統馬英九今天一早到桃園市頭寮前總統蔣經國陵寢謁陵，離開前對媒體問美國駐聯合國大使克拉夫特臨時取消訪台行程一事，馬英九表示「可以理解，不意外」，但是沒進一步評論，對於是否為民進黨有意這樣安排等問題，馬英九不再回應，隨即搭車離去。

國民黨立委陳以信表示，對於克拉夫特取消來台感到遺憾，雖不解為何這麼晚宣布，但相信國務院是經深思熟慮的決定。不過，先前台美交往限制已宣布解除，大使不能來台，實際能做的看能否先做，像是雙橡園升旗等。