美台BTA談判沒啟動 賴海哲：卡在貿易逆差

美國貿易代表賴海哲說，美台未啟動雙邊貿易協定談判，原因是雙方貿易逆差等貿易爭端。（路透）

台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲未展開，華爾街日報11日報導，美國 貿易代表賴海哲說，任內談判時間不夠、美台尚未解決貿易爭端都是障礙，與外界懷疑他致力保全美中貿易協議 沒有關係。

總統蔡英文去年8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，50位跨黨派聯邦參議員寫信給賴海哲，敦促展開美台全面貿易協定談判程序，美國貿易代表署卻遲遲沒有動作。

華爾街日報報導，自從去年1月美中簽署首階段貿易協議後，美國對中政策的重點轉向國家安全，美國國務卿龐培歐想與台灣 加強關係，包括展開雙邊貿易協定談判，但賴海哲反對與台灣談貿易協定，外界批評他是為了保護美中貿易協議。

賴海哲澄清，美台未啟動雙邊貿易協定談判不是為了保全美中貿易協議，而是因為締結貿易協定需要經過多道法律關卡，任內時間不夠，此外，當前美台貿易關係也是障礙。賴海哲說：「我們與台灣有龐大且不斷擴增的貿易逆差。我們和台灣顯然有貿易爭端，而且尚未解決。」去年初到去年11月底，美國對台貿易逆差達269億美元。

前美國代理副貿易代表溫蒂．柯特勒去年11月在一場研討會表示，台灣鬆綁美豬美牛進口限制是重大里程碑，但全面貿易協定談判困難且耗費大量時間，她建議美台從少數特定議題著手，以「堆積木」方式為雙邊貿易協定奠定基礎。紐約時報曾報導，賴海哲多年來強烈批評大陸貿易作為，但美中1月簽署貿易協議後，賴海哲開始捍衛大陸，成為國會與白宮高層推動美台貿易協定談判的障礙。

賴海哲建議將上任的拜登政府，維持對大陸貨品的懲罰性關稅，就算這樣會拉高美國企業的成本和商品售價也沒關係；繼續削弱世貿組織，使世貿組織無法凌駕美國政策；使美國企業更難將業務遷往海外，就算犧牲競爭力也在所不惜。