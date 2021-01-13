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冷眼集／賴海哲戳破台美表象…政治是虎皮 經濟才是虎牙

記者林政忠
美國貿易代表賴海哲。（路透）
美國貿易代表賴海哲。（路透）

台美關係中有兩股關鍵力量，以美國總統川普為主的白宮、國務院一直扮白臉，在對台軍售、官員訪台開綠燈，但當遇到台美經貿談判，美貿易代表署常跳出來扮黑臉，即使蔡政府開放萊豬、川普任期僅剩最後一周，台美經貿還是缺乏臨門一腳的具體進展。

在防中、友台政策上，美國可說是不分朝野皆有共識，從國會到行政部門、不論是民主黨或共和黨都是一致立場，把中國大陸視為潛在威脅，台灣是地緣政治上重要且親近的夥伴；美國一致對中的立場，與民進黨政府一拍即合，這種親密友善的態度，連立法院長游錫堃都存在台美建交的美好期待。

上百位美眾議員前年聯名致函美國貿易代表署，去年10月也有50名美參議員致函呼籲啟動台美BTA談判。不過，一談到柴米油鹽醬醋茶最務實的經貿層面，王子和公主就似乎不再過著幸福快樂的童話日子。

美國貿易代表賴海哲說，任內談判時間不夠、美台尚未解決貿易爭端障礙，以致無法展開貿易談判；美台有龐大且不斷擴增的貿易逆差，去年初到11月底，美國對台貿易逆差達269億美元。

賴海哲「貿易逆差」的四字箴言彷彿一面照妖鏡，戳破台美關係的美好表象，打虎親兄弟，何況國際關係講究的是現實利益，任憑關係再好，山姆大叔也不可能當予取予求的「美國乾爹」；BTA、TIFA、CPTPP，對台灣仍是一長串遙不可及的英文字母。

美國政府顯然政經分離，政治再親密，也不保證經濟過關，不論川普或拜登都一樣，美國利益才是王道。政治是虎皮，看似張牙舞爪，但經濟是虎牙，才是真正的利害所在。

美國 川普 台灣

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