蔡英文14日接見美駐聯國大使 黨政人士：規格相當高

美國國務卿龐培歐（右）去年8月和美國駐聯合國大使克拉夫特（左）在紐約聯合國總部發表談話，克拉夫特13日率團訪台。（路透）

美國 駐聯合國 常任代表克拉夫特（Kelly Craft）將於台灣 時間13至15日訪台。總統府昨天宣布，蔡總統預計於14日上午於總統府內接見克拉夫特，並於府內與訪團進行午宴。外交部長吳釗燮則表示，克拉夫特這次訪台主題是與台灣討論如何促進台灣在國際組織中的參與，這對台灣是非常重要事情。

總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府誠摯歡迎克拉夫特率團訪台，蔡總統除感謝克拉夫特多次公開支持台灣外，雙方將聚焦於台灣的國際參與相關議題進行交流，期盼持續深化台美合作夥伴關係。

張惇涵也說，總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，以國際外交禮儀妥善接待。

吳釗燮表示，克拉夫特將晉見蔡總統，也會和他會談，並於外交學院公開演講；克拉夫特也是首位現任美國駐聯合國大使訪台，希望台美關係從此基礎往前推進，這也是雙邊關係良好象徵。

據了解，總統府接待克拉夫特規格與一般外交使節無異，不過由於14日午宴除蔡英文總統外，副總統賴清德也會出席，且地點在府內，黨政人士認為，府方仍以相當高的規格款待克拉夫特訪團。

根據美國駐聯合國使團日前發出的聲明，克拉夫特的行程從1月13日至15日訪問台灣，將與台灣資深官員和外交官員舉行會談。聲明也說，克拉夫特訪台期間，將根據「台灣關係法」、「美中三大聯合公報」和「六項保證」等美國的「一中政策」原則，強化對台灣國際空間堅定且持續的支持。

對於美國國務卿龐培歐宣布跟台灣之間交往限制全部取消，吳釗燮表示，這些事情已推動一陣子，台灣跟美國互信不斷提升，因為台灣採取非常務實與負責的對外政策，台方接下來會用相同態度與做法，不斷提升跟美國的關係，台美共享自由、民主、人權普世價值，因此台美就國際上各項議題合作，外交部不會鬆懈，會進一步提升與美國關係。