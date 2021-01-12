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龐培歐宣布取消美台交往限制 紐時：拜登政府可能推翻

台灣新聞組／綜合12日電
美國國務卿龐培歐9日宣布解除美台交往限制。（路透資料照）
美國國務卿龐培歐9日宣布解除美台交往限制。（路透資料照）

美國國務卿龐培歐9日宣布取消美台交往限制，紐約時報報導，川普政府試圖在任期尾聲鞏固強硬抗中格局，國務院內部有反彈聲音，即將上任的拜登政府或許會推翻這項決定。

龐培歐在聲明中說，國務院數十年來制定複雜內規限制美台官員互動，意在安撫北京共產政權，但不會再如此。他宣布取消一切「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

紐時報導，川普政府在任期倒數階段採取如此相對重大的措施，令部分人士不解。國務院部分官員曾表達反對，指取消美台交往限制是未經妥善審視就做出的決定。部分外交官對川普卸任之際一連串混亂的外交動作感到沮喪，認為相關決定可以更早拍板定案。

報導中說，美方官員認為強硬對抗中國、拉近美台關係可能是川普政績的一部分，因此設法在拜登就任前採取一些拜登難以扭轉的政策變化，並把對中國持懷疑態度的官員安插在改朝換代後仍可續任的職位。美國家情報總監雷克里夫近期還調動資源，加強對大陸情報蒐集與分析工作。

報導說，撤銷龐培歐的宣布，對準國務卿布林肯來說相對容易。就算布林肯不恢復這些規定，拜登也可能阻撓與台灣官員進行高層接觸。

但隨著北京繼續打壓香港，美國兩大黨越來越支持與台灣建立更緊密關係，嚇阻中共武力犯台。

美國國防部前副助理部長柯伯吉說，美台官員往來限制，是過去美中關係熱絡時期產物，是長期累積的官僚障礙與束縛。

柯伯吉說，北京打擊民主運動、對外日益強勢之際，美國強化與台灣的關係至為關鍵，「我們需要台灣增強韌性、防禦能力與經濟實力，因為中國對台採取侵略行動的可能性真實存在」。

美國 國務院 台灣

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