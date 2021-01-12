團隊有許多「知台派」 AIT前副處長：拜登將繼續挺台

美國在台協會台北辦事處前副處長葛天豪。（本報資料照片）

美國 民主黨總統候選人拜登 勝出，將如何牽動美台關係？美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）指出，拜登團隊內有許多「知台派」，預期將持續強力支持台灣 ，也會繼續對台軍售。

美國國務卿龐培歐離任前，接連宣布派美駐聯合國大使訪台，取消美台交往限制。葛天豪認為，現在採取象徵性的行動，並不具建設性；看來川普政府正試圖透過這些舉措限制拜登政府，但川普政府任期最後幾天所為，對拜登幾乎沒有影響。

至於拜登如何回應川普政府近期對台舉措，葛天豪預期，拜登政府將審慎檢視符合美國利益與台灣利益的事務；拜登也會證明其政府非常支持台灣。

葛天豪接受本報視訊訪問表示，拜登政府是個重視穩定、一致政策方向與管理的團隊，相信這也符合台灣的利益，可以預期台灣將獲得拜登政府實質性的支持；可能會較少看到川普政府過去所採取的戲劇化行動，但拜登政府會提出更多可以幫助台灣、有助美國政策的方法。

拜蔡若通話…希望你我都不知

拜登團隊有許多前總統歐巴馬時期的熟面孔，卻也讓人憂心拜登恐重返歐巴馬路線，進而影響美台關係；葛天豪認為，拜登處理外交事務比歐巴馬更有經驗，而這些年來中國大陸已改變許多，中方持續採取對抗行動、挑釁語言，將使拜登政府更加支持台灣。

此外，對台軍售方面，台灣轉為尋求購買實際上可以起到嚇阻作用，更能強力防衛的軍備，為正面進展，這類軍售應會持續進行。

拜登當選後，外界好奇蔡英文是否可能與拜登通話；葛天豪說，若拜登與蔡英文真的通話了，「希望我不知道，你也不知道。」因政治姿態能引起關注，但不一定能促進雙方利益；他也不希望台美之間的一通電話，演變成美中問題。

葛天豪認為，真正有利於台灣的是，雙方想法一致，有共識，並且有意願一起合作；美國尊重台灣與蔡政府，相信拜登政府會重申此立場。

美台應展開雙邊貿易協定談判

葛天豪表示，美台關係已很好，但仍有改善、進步空間的領域，即雙方應展開雙邊貿易協定（BTA）談判。

葛天豪指出，蔡政府去年8月進一步開放美豬牛，是考量台灣長期利益，以及此事對台灣經濟與安全的重要性，然而川普政府的貿易代表署卻未適當回應台灣。

他相信拜登政府了解此事的重要性，雖然拜登日前受訪表示在強化國內環境之前，美國不洽簽任何貿易協議，但拜登政府仍能先認可台灣政府採取了具建設性的步驟，並有所回應，再展開談判貿易協定。

葛天豪並表示，拜登政府很可能在上任初期與台展開類似台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談的對話，以表明他們認可並希望與蔡政府合作，且此會談為展開談判雙邊貿易協定的進程。