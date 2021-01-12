我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2261萬確診 加州破275萬

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

團隊有許多「知台派」 AIT前副處長：拜登將繼續挺台

記者張加
美國在台協會台北辦事處前副處長葛天豪。（本報資料照片）
美國在台協會台北辦事處前副處長葛天豪。（本報資料照片）

美國民主黨總統候選人拜登勝出，將如何牽動美台關係？美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）指出，拜登團隊內有許多「知台派」，預期將持續強力支持台灣，也會繼續對台軍售。

美國國務卿龐培歐離任前，接連宣布派美駐聯合國大使訪台，取消美台交往限制。葛天豪認為，現在採取象徵性的行動，並不具建設性；看來川普政府正試圖透過這些舉措限制拜登政府，但川普政府任期最後幾天所為，對拜登幾乎沒有影響。

至於拜登如何回應川普政府近期對台舉措，葛天豪預期，拜登政府將審慎檢視符合美國利益與台灣利益的事務；拜登也會證明其政府非常支持台灣。

葛天豪接受本報視訊訪問表示，拜登政府是個重視穩定、一致政策方向與管理的團隊，相信這也符合台灣的利益，可以預期台灣將獲得拜登政府實質性的支持；可能會較少看到川普政府過去所採取的戲劇化行動，但拜登政府會提出更多可以幫助台灣、有助美國政策的方法。

拜蔡若通話…希望你我都不知

拜登團隊有許多前總統歐巴馬時期的熟面孔，卻也讓人憂心拜登恐重返歐巴馬路線，進而影響美台關係；葛天豪認為，拜登處理外交事務比歐巴馬更有經驗，而這些年來中國大陸已改變許多，中方持續採取對抗行動、挑釁語言，將使拜登政府更加支持台灣。

此外，對台軍售方面，台灣轉為尋求購買實際上可以起到嚇阻作用，更能強力防衛的軍備，為正面進展，這類軍售應會持續進行。

拜登當選後，外界好奇蔡英文是否可能與拜登通話；葛天豪說，若拜登與蔡英文真的通話了，「希望我不知道，你也不知道。」因政治姿態能引起關注，但不一定能促進雙方利益；他也不希望台美之間的一通電話，演變成美中問題。

葛天豪認為，真正有利於台灣的是，雙方想法一致，有共識，並且有意願一起合作；美國尊重台灣與蔡政府，相信拜登政府會重申此立場。

美台應展開雙邊貿易協定談判

葛天豪表示，美台關係已很好，但仍有改善、進步空間的領域，即雙方應展開雙邊貿易協定（BTA）談判。

葛天豪指出，蔡政府去年8月進一步開放美豬牛，是考量台灣長期利益，以及此事對台灣經濟與安全的重要性，然而川普政府的貿易代表署卻未適當回應台灣。

他相信拜登政府了解此事的重要性，雖然拜登日前受訪表示在強化國內環境之前，美國不洽簽任何貿易協議，但拜登政府仍能先認可台灣政府採取了具建設性的步驟，並有所回應，再展開談判貿易協定。

葛天豪並表示，拜登政府很可能在上任初期與台展開類似台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談的對話，以表明他們認可並希望與蔡政府合作，且此會談為展開談判雙邊貿易協定的進程。

拜登 台灣 美國

上一則

藍籲蕭美琴：恢復雙橡園升旗 證實台美關係進展

下一則

蔡數勝選周年政績 藍嗆5失政 親綠民調：恐現死亡交叉

延伸閱讀

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
世界晚報／傳拜登就職前有武裝抗議 1萬5000國民兵出動維安

世界晚報／傳拜登就職前有武裝抗議 1萬5000國民兵出動維安
與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典
拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

拜登打第2劑新冠疫苗：我準備好了，來吧！

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28
依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。(Getty Images)

2021性別圖像 台灣居全球第6 亞洲之冠

2021-01-05 11:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人