藍籲蕭美琴：恢復雙橡園升旗 證實台美關係進展

美國 國務卿龐培歐日前宣布解除台美交流限制,美國駐聯合國大使克拉夫特明也將訪台。針對台美關係獲進展,國民黨的評論遭民進黨質疑是「反美」,國民黨立委昨反擊,民進黨政府根本是無極限「親川(川普)」。

國民黨立委陳以信並表示,2015年元旦,中華民國時任駐美代表沈呂巡在雙橡園升旗,當時民進黨立委立即把沈呂巡召回,在外委會輪番砲轟,指責違反美方交往規則、傷害台美關係,後來發展證明台美關係並未受影響,「今天應該還給沈呂巡公道」。

陳以信呼籲,駐美代表蕭美琴應該把握良機,即刻恢復在雙橡園每日升旗典禮,畢竟升旗就是國家主權的象徵,也是台美關係正常化的重要一步,在總統等「六長」得以訪問華府之前,雙橡園應先升旗,證明台美關係的實質重要進展。

沈呂巡昨天表示,未來台美之間會有什麼突破,還有待觀察。沈呂巡說,台方現在好像還是不能在雙橡園升旗,美國在台協會(AIT)在台北的辦公室有國徽,但台方的駐美代表處可以有國徽嗎?未來台方官員是否可以進入美國國務院 、國防部、白宮?另外,美方官員未來是否可以參加台方在雙橡園的國慶?「這些恐怕都還要好一陣子。」

美國國務院近日宣布取消美台交往限制,根據國務院行程公告,國務院政軍局助理國務卿古柏11日與駐美代表蕭美琴進行閉門會晤;這是蕭美琴去年上任以來,已知的兩人第二次會面。至於此次會面目的為何、討論哪些議題?蕭美琴以尊重美方已公告不對媒體開放為由,無多做說明。

此外,美國駐荷蘭大使胡克斯特拉(Pete Hoekstra),今天也率先邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館 會面,並在社群媒體PO照,發文「創造了歷史」。

陳欣新受訪時表示,胡克斯特拉對台灣非常友善,一得知取消交往限制就立刻邀請她前往美國駐荷蘭大使館,以行動顯示對台灣的支持及展現美台關係友好,兩人在大使館針對荷蘭相關議題交換看法。

Made some history today: Welcomed Taiwan Representative Chen to our Embassy. Glad that our @StateDept colleagues around the world will now be able to host our friends from this vibrant democracy on our Embassy grounds. Thanks @Taiwan_in_NL for your friendship. pic.twitter.com/X4tsVY6jAB