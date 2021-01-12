藍籲蕭美琴：恢復雙橡園升旗 證實台美關係進展

美國國務院近日宣布取消美台交往限制，根據國務院行程公告，國務院政軍局助理國務卿古柏（左）11日與駐美代表蕭美琴會晤。圖為兩人去年會面合照。（取材自推特）

美國 國務卿龐培歐日前宣布解除台美交流限制，美國駐聯合國大使克拉夫特明也將訪台。針對台美關係獲進展，國民黨的評論遭民進黨質疑是「反美」，國民黨立委昨反擊，民進黨政府根本是無極限「親川（川普）」。

國民黨立委陳以信並表示，2015年元旦，中華民國時任駐美代表沈呂巡在雙橡園升旗，當時民進黨立委立即把沈呂巡召回，在外委會輪番砲轟，指責違反美方交往規則、傷害台美關係，後來發展證明台美關係並未受影響，「今天應該還給沈呂巡公道」。

陳以信呼籲，駐美代表蕭美琴應該把握良機，即刻恢復在雙橡園每日升旗典禮，畢竟升旗就是國家主權的象徵，也是台美關係正常化的重要一步，在總統等「六長」得以訪問華府之前，雙橡園應先升旗，證明台美關係的實質重要進展。

沈呂巡昨天表示，未來台美之間會有什麼突破，還有待觀察。沈呂巡說，台方現在好像還是不能在雙橡園升旗，美國在台協會（AIT）在台北的辦公室有國徽，但台方的駐美代表處可以有國徽嗎？未來台方官員是否可以進入美國國務院 、國防部、白宮？另外，美方官員未來是否可以參加台方在雙橡園的國慶？「這些恐怕都還要好一陣子。」

美駐荷大使會台代表 國務院助卿見蕭美琴

美國國務院近日宣布取消美台交往限制，根據國務院行程公告，國務院政軍局助理國務卿古柏11日與駐美代表蕭美琴進行閉門會晤；這是蕭美琴去年上任以來，已知的兩人第二次會面。至於此次會面目的為何、討論哪些議題？蕭美琴以尊重美方已公告不對媒體開放為由，無多做說明。

此外，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra），今天也率先邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館 會面，並在社群媒體PO照，發文「創造了歷史」。

陳欣新受訪時表示，胡克斯特拉對台灣非常友善，一得知取消交往限制就立刻邀請她前往美國駐荷蘭大使館，以行動顯示對台灣的支持及展現美台關係友好，兩人在大使館針對荷蘭相關議題交換看法。