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台美交流限制解除 府：得到支持不冒進 藍：別成籌碼

台灣新聞組／台北11日電
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓，布林肯將出任拜登政府的國務卿。（本報資料照片）
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓，布林肯將出任拜登政府的國務卿。（本報資料照片）

美國國務卿龐培歐發聲明宣布解除台美交流限制，總統府發言人張惇涵昨天表示，這項聲明充分反映台美堅實的夥伴關係，除感謝美國國務院的這項決定外，也感謝長期支持台灣的各界美國友人，讓台美之間能夠順利推展政治、經濟、安全等各領域的合作，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好。

國民黨則表示，正面看待中華民國與美國官方關係的進步，但呼籲民進黨應對美國及中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈籌碼；這樣的政策能否延續到拜登政府是關鍵指標，「不要曇花一現，更要有實質政策互惠」。

府方高層表示，國務院這項聲明無疑是台美關係的重要進展，總統府的回應也表現出蔡政府一貫處理外交事務的基本態度，也就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，蔡政府仍是以沉著、冷靜的態度，來面對國際局勢的發展。

外交部長吳釗燮昨天在推特發文，感謝龐培歐及美國國務院解除過去這些年不必要的交流限制；他也感謝美國兩黨在國會對台灣的大力支持，包含「台灣保證法」，檢視美國對台灣的相關交流限制準則。

民眾黨也樂見台美關係持續升溫，但質疑川普政府任期將屆，這些舉動是否實質促進台美關係？未來新政府上任後，互惠條件是否仍存在？過去一年，蔡政府在不談判、不溝通情況下，在萊豬進口議題上對美方讓利，讓利成果，是否能在新政府上任後延續，這是執政黨必須去努力，也要向民眾說清楚。

美國 台灣 國務院

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