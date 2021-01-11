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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

觀察站／川普令人尷尬的「美」意 藏多少政治意圖

記者張加
美駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪問台北，圖為她去年9月推文挺台，照片出現台灣黑熊布偶。(取材自推特)
美駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪問台北，圖為她去年9月推文挺台，照片出現台灣黑熊布偶。(取材自推特)

川普政府離任前，再送台灣大禮？此話必須打上問號，因為美國務卿龐培歐宣布取消美台交往限制，對台雖是好事，但在沒確定這份禮物的「實用性」之前，台灣社會不應過於期待，畢竟國務院片面解除自我設限，不保證美方未來一定執行。

龐培歐9日表示，將解除對台關係的設限，稱國務院在過去幾十年來，制定了複雜的內部限制，以規範美方外交官等官員與台灣對口單位的互動；美國政府片面採取這些企圖安撫北京的行動，「如今不再是了。」

金融時報報導，國務院亞太助卿史達偉表示，這並非卸任前倉促決定，而是長期審視雙邊關係後才作出這項決定。他說，美方一直嘗試導正美中關係，而這是朝此方向的另一步驟；他並敦促拜登政府持續這項政策。

拜登政府交接團隊回應，拜登在競選總統時已表明，會落實台灣關係法，以及美國的「一中政策」，持續支持和平解決兩岸問題。

龐培歐與史達偉的聲明與說法，凸顯川普政府卸任前採取此行動的意圖，即設定台灣為美國政府抗中的必要籌碼，並企圖強迫即將上任的拜登政府遵循；而拜登重申美國政府過去一貫立場，則展現其審慎。

雖然台方消息人士表示，正如史達偉所說，並非倉促取消美台交往限制，而是努力許久，至少一年多前就提出，民間單位過去幾年也持續推動此事。但美方宣布的時機仍引起質疑，曾任歐巴馬政府國安會亞洲事務資深主任的麥艾文便問，為何龐培歐一年前不做？

麥艾文說，此舉將激怒北京，且在拜登就職前不久採取此行動，只是將台灣議題政治化，對台不利。

事實上，在幾年前，國務院、美國貿易代表署陸續移除中華民國國旗標示後，共和黨籍眾議員游賀便提出擔憂，指國務院在2015年發布的更新版「對台交往準則」，其中包括禁止美國政府官員展示台灣主權象徵，他認為應停止這種無依據的設限。

據台方消息人士說明，龐培歐所說的取消美台交往限制，包括這份不公開的「對台交往準則」，美方自我設限內容包括展示台灣主權象徵、美台高層接觸等。

另一項則是限制美國官員出席在雙橡園舉辦的雙十酒會，因美方自我設限，過去台駐美代表處慶祝雙十，除了在雙橡園辦大型酒會，另會在外舉辦一場小酒會，邀請美國官員參與。

如今取消美台交往限制，是否代表台雙十「大、小酒會」可合併在雙橡園舉辦？外交人士坦言，「解除限制，不代表可以進行」，即使邀請美國政府官員參加，對方不見得樂意出席。

熟悉美台關係的美方學者擔憂，此事對台沒有任何好處，反而激怒北京對台出手；另有台灣學者憂心，川普政府此舉反而可能給未來美國政府一個機會，以恢復對台交往限制為籌碼，與北京進一步談判其他事務。

川普政府離任前連送給台灣幾份大禮，包括派美國駐聯合國大使訪台、取消美台交往限制等，除了針對北京，似乎也有意「約束」拜登政府。台灣政府表面開心，實際處境卻有些尷尬，這下不僅夾在美中強權之間，可能還夾在美國新舊政府之間，蔡政府須留意美麗禮物包裝下暗藏的其他政治意圖，審慎應對。

美國 台灣 拜登

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