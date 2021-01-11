陸官媒警告：若龐培歐訪台 解放軍機將飛臨台灣上空

美國國務卿龐培歐。（路透）

針對美國 國務卿龐培歐 宣布解除美國與台灣 交往的限制，大陸官媒環球時報發表社評表示，這是距川普下台只有大約10天時，龐培歐對中美關係和台灣問題又一次瘋狂的挖坑和埋雷。這是對兩岸和平和中美關係保持底線穩定的有犯罪性質的結構性破壞，其嚴重後果難以預料。社評提到，如果膽敢讓龐培歐在任期結束前夕訪台，北京反應將是排山倒海式的。「屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。」

社評指出，一個中國原則是當今世界秩序穩定的基石之一，世界上絕大多數國家都與中國大陸建立外交關係，並且遵守不與台灣方面發展官方關係的承諾。美國政府過去限制對台官方交往是其承擔國際義務的一部分，如果華盛頓放肆地拆除那些它曾經遵守的限制，那麼中美關係必將徹底重新定義，兩國將走向敵對，台灣問題和平解決的國際環境基礎將坍塌重要的一角。

社評說，由於龐培歐能夠主導美國外交的日子已屈指可數，他的喪心病狂之舉預示了兩個不確定性：一是拜登政府將採取什麼政策，是否會讓現任政府的嚴重出格之舉實際作廢，不予執行；二是龐培歐團隊是否會上癮地猖狂到底，他們自己搞出進一步的大動作，比如龐培歐在下台前突訪台灣，製造美台嚴重升級官方交往的既成事實。

社評稱，無論是為了推動拜登政府實際廢除現任政府最後日子的瘋狂決定，還是阻止龐培歐等在最後時刻做出破底線的實際行動，北京都需亮明堅決反對美方極限挑釁並且有決心予以迎頭痛擊的態度。

評論指出，美方已宣布現任駐聯合國大使克拉夫特本周訪問台灣，不能排除這是龐培歐團隊對北京反應的測試。北京需向美方發出他們必須懸崖勒馬的強烈信號。要讓美方和台灣民進黨當局都清楚，如果他們膽敢讓龐培歐在任期結束前夕訪台上演，北京的反應將是排山倒海式的。

評論說：「屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。如果台美方面膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭，我們將給配合龐培歐表演最後瘋狂的台當局以根本性的懲罰。」

社評又說，要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現任政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天。切莫以為，一個已被美國人民拋棄的政府所上演的最後瘋狂可以成為台灣走向「獨立」的墊腳石，恰恰相反，這些瘋狂很可能給他們招來滅頂之災。

文章指出，一旦台海局勢以各種方式突然攤牌，國際社會將廣泛站在中國和中國人民一邊。因為誰都清楚，川普政府已失控，他們在以國際規則以及美國憲法所不允許的方式恣意妄為，美國的政治體制出了一個大漏洞，失去了對他們在最後時刻行為的管束力。他們如果在台灣問題上突然攤牌，就相當於他們給世界和平扔了一顆原子彈。大陸一定要給予破壞和平的人和力量最嚴厲的懲罰。在核心利益上犯我中華者，都將自取滅亡。