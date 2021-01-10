美台交往限制取消 陸方再嗆美「最後的瘋狂」

美國國務卿龐培歐（右）日前宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（左）將訪問台灣，9日又加碼宣布取消美台交往限制。(路透)

美國 國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）9日宣布，美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制。藍委質疑能否做到實質突破，綠委認為等於打開台美官方互動的各種可能。大陸官媒環球網以題為「最後的瘋狂？！」作出相關報導，顯示大陸方面高度關注。

國民黨立委陳以信說，他必須提醒大家，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑？他因此提出「美國取消對台交往限制，中華民國六長可訪華府嗎？」

陳以信表示，其實許多過去的內部限制，這些年來早已實際突破，並未嚴格遵守。例如最早AIT的人是根本不進外交部的，現在進總統府早就沒關係了。不過其中最具指標性的限制，還是中華民國六長，包括總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長能否正式訪問華府？

陳以信說，馬政府時期台美關係良好，已實質突破到行政院副院長曾正式訪美，但仍未進到華府正式訪問。蔡政府過去四年，他並沒看到有更高層次的突破。現在縱使解除內部禁令，可說是形式突破。但川普政府只剩不到兩周時間，能否來得及做到實質突破令人存疑？而未來拜登政府上台，會否延續同一政策立場？這些過往限制會不會仍是國務院未來對台政策的「潛規則」？都是未來觀察重點。

但民進黨立委羅致政透過臉書貼文表示，龐培歐之舉是1979年「台灣關係法」通過以來，美國最重要的一項友台決定，此項決策雖是川普政府離任前的臨去秋波，但若拜登政府想要重新恢復，將挑戰國會跨黨派的友台力量，這也是拜登必須考量的政治現實。

中國 大陸官媒環球網則以題為「最後的瘋狂？！」作出相關報導。報導中批評龐培歐，繼續拿所謂「民主」說事，聲稱此舉將使「民主」獲益；並引述法新社指出，龐培歐這份聲明的象徵意義可能大於實質意義，但幾乎可以肯定的是會激怒中國。

環球網報導，龐培歐7日就曾透過美國務院網站發表聲明「惡毒攻擊中國」還宣布「美國駐聯合國代表將訪台」消息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮當時回應稱，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」之間進行任何形式官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上採取嚴重錯誤行動。

大陸外交部發言人華春瑩（當時）也表示，龐培歐聲明嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

華春瑩強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。美方在中美建交公報中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的。