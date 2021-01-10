不敢批評川粉？蔡英文：艱難時刻挺夥伴

蔡英文總統在推特表示，美國民主是世界希望燈塔。（取自蔡英文推特）

美國 國會山莊遭川粉闖入抗議事件，多國領袖齊聲譴責，前總統馬英九 質疑蔡英文 總統不敢批評這些川粉，拜登馬上要當總統了，看在眼裡會作何感想？蔡總統昨天在推特發文指出，在當前此艱難時刻，團結一致顯得前所未有重要，台灣與所有尋求建立更完美聯盟的夥伴堅定同在。

蔡英文推特發文也附上一張遠眺美國紐約自由女神像的照片，並寫上圖說「我們相信，美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔」。文末標記BetterTogether（一起變更好）。言詞間仍未針對川粉行為有所批評。

In difficult times like these, it’s more important than ever to come together as one. We stand resolutely with all our partners seeking to form a more perfect union. #BetterTogether pic.twitter.com/eZ8cxMBFew — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 8, 2021

馬英九說，日前美國發生川粉突擊國會，總統蔡英文沒有表示任何意見，但在2014發生太陽花學運時，學生在第二階段進攻行政院時，當時蔡總統、蘇院長還特別跑到行政院坐在地上靜坐抗議，警察勸還不退，在這些問題上他們究竟站在什麼立場讓人感到好奇。

馬英九表示，美國人是反對這些暴力行為，蔡英文因為有過往的行動，所以現在才不敢站出來批評川粉，拜登即將上任，看在眼裡不知作何感想。