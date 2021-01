不敢批評川粉？蔡英文：艱難時刻挺夥伴

美國 國會山莊遭川粉闖入抗議事件,多國領袖齊聲譴責,前總統馬英九 質疑蔡英文 總統不敢批評這些川粉,拜登馬上要當總統了,看在眼裡會作何感想?蔡總統昨天在推特發文指出,在當前此艱難時刻,團結一致顯得前所未有重要,台灣與所有尋求建立更完美聯盟的夥伴堅定同在。

蔡英文推特發文也附上一張遠眺美國紐約自由女神像的照片,並寫上圖說「我們相信,美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔」。文末標記BetterTogether(一起變更好)。言詞間仍未針對川粉行為有所批評。

In difficult times like these, it’s more important than ever to come together as one. We stand resolutely with all our partners seeking to form a more perfect union. #BetterTogether pic.twitter.com/eZ8cxMBFew