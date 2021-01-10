黑白集／台美關係續升溫？蔡英文與拜登愈來愈冷

蔡英文總統。（本報資料照片）

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪台，蔡政府大內宣定調台美關係持續升溫，但蔡英文 總統與美國新總統拜登 的距離卻更遙遠。

克拉夫特訪台有跡可循。去年9月中華民國駐紐約總領事李光章與克拉夫特共進午餐時，她即稱支持川普 強化台美關係，並期待與蔡總統會面。不過，拜登確定當選總統，克拉夫特訪台註定成為純畢旅。

但美國在台協會前處長楊甦棣說，一個跛腳政府下台最後數天，派高層訪台太奇怪，而且時機很糟，更讓拜登難以緩解與北京間的緊張。尤其克拉夫特訪台訊息，是美國務卿龐培歐譴責香港警方大逮捕泛民派人士時宣布的；川普打最後一手台灣牌，拜登毫無義務去穿前任訂製的小鞋。但這筆帳，蔡英文只能概括承受。

難堪的是，川普煽起一場「失敗的叛亂」，國會濺血；蔡英文面對拜登眼中幾如「叛國者」的代表，如何重彈民主價值？蔡英文挺太陽花、撐香港，卻對川粉攻占美國國會噤聲；直到川普推特帳號被移除，蔡英文才推文遠眺自由女神，隱晦地表示台灣要堅決的和夥伴站在一起。民進黨愛搞雙標民主，這裡又是一例。

終究來者是客，任何促進台美關係的作為都值得肯定。只是台灣民眾更關切，一路押注川普、最後還被川普挾持的蔡英文，與拜登的距離愈來愈遠了。