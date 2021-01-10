占領國會 林飛帆指美台不能類比 江宜樺：在美被逮 在台當官

行政院前院長江宜樺。（本報資料照片）

美國 總統川普支持者日前在美國國會山莊發起占領示威，國民黨 類比為美版「太陽花」，當年太陽花學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆昨天表示，這是不當類比；前行政院長江宜樺則認為，兩者占領國會皆屬違法，唯一不同在於，美抗爭者被逮捕，台灣 則有多人當官。

本報系聯合報報導，對於國民黨將川粉占領國會類比為美版太陽花，林飛帆表示，國民黨消費美國所發生的國會山莊事件，從外交角度來看，沒有太大的幫助，希望國民黨不要再往反美的情緒走，這對台灣是不利的。

林飛帆說，大家都非常清楚太陽花運動、香港的抗爭活動和美國國會山莊事件之間的差別，若連過了這麼多年，國民黨還是沒辦法理解太陽花學運的意義，那只能說國民黨可能對台灣社會整體脈動，有很大程度的脫節，也說明了為什麼會被人民唾棄。

另據中國時報報導，江宜樺則指出，綠營宣稱川粉占領國會不能跟太陽花類比，這是刻意模糊焦點，所謂相似是指行為，而非訴求，兩者相同的就是違法占領國會，只是執法單位作法不同。

江宜樺說，美國是講求法治國家，當抗爭行動逾越法律紅線，朝野及全國一致認為要繩之以法；反觀台灣，有些人認為太陽花學運占領立法院行為可以容忍，這是對法治憲政機關尊嚴及民意機關重要性認識沒那麼深，因而產生同樣占領國會行為，在美被逮捕起訴，在台卻有很多人當高官。

江宜樺強調，兩者都違反法治的要求，即便訴求不同，但違法的本質都一樣，除非不想建立法治民主，否則應該繩之以法。