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美國解除台美交往限制 府高層： 沉著冷靜面對國際局勢

記者丘采薇／台北10日電
美國國務卿龐培歐。(路透)
美國國務卿龐培歐。(路透)

美國國務卿龐培歐9日發布聲明，宣布解除台美交往限制，總統府高層表示，國務院的這項聲明，無疑是台美關係的重要進展，也反映出台美之間的緊密關係，總統府除了表示感謝之意，並重申持續爭取美國跨黨派支持，持續深化台美關係之外，也表達出「踏實穩健推動國際關係發展」與「謹慎負責維持對外關係平衡」的立場，這也表現出蔡政府一貫處理外交事務的基本態度，也就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，蔡政府仍是以沉著冷靜的態度，來面對國際局勢的發展。

涉外人士分析，過去數十年來，台灣持續呼籲美國政府改善自我設限的交往限制，避免非必要的限制阻礙雙方交流。美國政府曾在2001年、2006年和2015年檢討這些限制。

涉外人士說，如亞太助卿史達偉（David Stilwell）在金融時報訪問所提，國務院廢除交往限制事是經由漫長的評估過程，與美國政權交接無關。事實上，改善交往準則是外交部與美方近年來密切互動的目標之一，並未受美國選舉或其他國內議程影響。

涉外人士也表示，過去我駐美外交官受交往準則的限制，除少數特定活動外，不得進入白宮或國務院，雙方互動受諸多障礙。在過去兩年中，已開始逐漸鬆綁，包括駐美代表蕭美琴也曾在國務院與史達偉見面。經外交部與美處的努力，未來台灣外交官更能比照其他國外交官一樣有尊嚴的與美方互動。

涉外人士也說，實際上，美國兩黨國會議員都曾呼籲應該鬆綁限制，包括2018年「台灣旅行法」就曾提到，美國的政策應該允許並鼓勵台美間的官方互動。去年底，在兩黨支持下通過的「台灣保證法」更呼籲美國政府直接檢討國務院對台交往限制，並定期向國會報告。

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