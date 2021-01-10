觀察站/萊豬之後 台灣要迎接美國「乾淨的煤」?

美國駐聯合國大使克拉夫特將訪台。（翻攝自克拉夫特推特）

美國 駐聯合國大使克拉夫特本周訪台。不過由於克拉夫特煤炭業者的背景，加上上次有著萊劑業者背景的美國衛生部長阿查爾訪台後，蔡政府就吞下萊豬，因此，這次克拉夫特到訪，不免讓人質疑，是另一位煤炭業者美國環保署長惠勒沒去成，有人不死心，硬要再找克拉夫特訪台，逼蔡政府也吞下「乾淨的煤」。

行政院前院長賴清德 在2018年說「深澳電廠用的是乾淨的煤」，引發爭議。只不過，這樣的說法並非賴清德獨見，美國總統川普 同樣提出「乾淨的煤」，好兌現復興美國煤業的競選承諾。

因此，美國環保署在2018年8月宣布川普的「廉價清潔能源規則」，取代歐巴馬時代的「清潔能源計畫」，目的是在提高各燃煤電廠現場效率，允許各州放寬汙染排放規定，讓需要升級的發電廠活得更久。而當時執行這項新政的代理環保署長，就是曾在煤炭開採公司Murray Energy擔任代表的惠勒，後來還獲得川普真除。

惠勒原本規畫在去年12月要訪台，聲稱就國際環保合作等議題進行磋商，但當時就被質疑背後因素不單純，最後則是因為在川普政府任期之末的旅程花費引發批評，訪台計畫告吹。沒想到在川普下台的最後一周，過去在擔任大使期間外交表現就備受批評的克拉夫特又要訪台，同樣深厚的煤炭背景，一樣又會讓人質疑，是不是為了「乾淨的煤」。

且依照台電統計，目前每年燃煤用量約2800萬公噸，但其中只有1%的煤來自美國。在蔡政府放棄發展核電，綠電發展仍難有重大突破的困境下，可遇見的未來，燃煤發電仍將佔台電總發電量30％以上，美國的煤炭業者，豈能不覬覦這塊大餅？

而這次美國國務卿龐培歐打破慣例，單方面宣布克拉夫特訪台，台灣方面被動證實，雖說是怕得罪拜登政府，但既然都同意接待克拉夫特，就沒有怕不怕的問題。蔡政府真正怕的恐怕是，要被迫吞下「乾淨的煤」。