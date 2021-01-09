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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

新聞眼／硬吞美挺台政策 台灣民主價值尷尬

記者 郭崇倫

美國支持台灣的政策，台灣只能被動接受，對此表示歡迎，可是面對美國政治的變化，台灣卻沒有因應的智慧，這幾個月當中特別明顯。

台灣是亞太國家中最堅決支持川普連任的，而且從上到下，沒有例外，美國總統當選人拜登陣營與民主黨不是不知道。

拜登對台政策，應該會與川普一樣維持不變，但政治人物沒有不記仇的，只是時候未到。台灣生怕政治上押錯了寶，將來遭到報復，所以再三強調與拜登的情誼，炫耀與民主黨要人的關係匪淺。

趕在川普任期結束前，「各項台美合作的成果」正急著落實。就在台灣時間7日上午7時半，美國國務院與台灣透過視訊舉行「政治軍事對話」，政軍局助卿庫柏發表講話，台灣外交部表示，對話順利完成。

就在那個時候，美國政情空前混亂，暴民仍在國會中，未遭驅逐；參謀首長聯席會議主席米利不與白宮聯繫，反而與副總統潘斯辦公室聯繫，詢問要不要支援，引發外界猜測軍方是否要轉換效忠對象？實在很難想像，美台之間可以一切照常，如果不是強作鎮靜，就是美台政軍對話太不重要了。

與此同時，國務院也發布，國務卿龐培歐對香港最近拘捕50名民主派的關切，在聲援香港聲明的最後，宣布美國駐聯合國大使克拉夫特將要訪問台灣；龐培歐表示，台灣是美國可靠夥伴和蓬勃的民主政體，並展現「自由中國」所能達到的成就。

但在發生6日國會攻擊事件後，龐培歐還能夠高高在上的，肯定台灣是「民主政體」嗎？台灣有沒有人敢向克拉夫特提問，「自己總統鼓勵民眾去攻擊國會，美國還算得上是民主嗎？」

攻入國會，不只是美國政治變化，也是對民主價值的直接衝擊。世界大部分國家競相表態，用以表達自己國家對民主價值的信仰，法國總統馬克宏還特別用英語對美國朝野發聲，相信民主終將勝利；與美國唱反調的國家，如中國大陸則譏諷說，美國對當初香港立法會被闖入「用的是什麼詞」，現在用的又是什麼詞？

對於美國政治的巨變，總統府與外交部被嚇壞了，外交部長僅表示遺憾，如果批評暴民，擔心川普會不高興；然而默不作聲，會被拜登與民主黨認為仍然同情川普，怎麼說都會得罪人。在美國民主受到衝擊之時，台灣向來標榜的民主價值似乎顯得尷尬、不合時宜了。

美國 台灣 川普

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