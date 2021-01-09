黑白集／沒人記得王金平 把國會當私器的議長

王金平。（本報資料照片）

川粉衝擊國會事件，被拿來和太陽花事件相比。在美國 ，國會四小時內即將群眾驅逐，入侵者被稱為「暴民」，全美皆認為這是可恥的一天。在台灣 ，立法院讓太陽花占領了24天，群眾退場時還被當成英雄。

占領國會，結局卻天南地北，主因有二：其一，台灣被視為民主開發中國家，我們自己也這樣看；因此美國國會不能被入侵，台灣立法院則可以被占領，占領者還能稱英雄。

其二，國會對自身地位的認知不同，身兼參院議長的美國副總統潘斯知道自己效忠對象是國家、而不是總統，面對川普召喚的暴徒闖入，必須極力排除，這是他對憲政的忠誠。但當年，議長王金平 把立法院當成招待示威者的客廳，不准警力入內排除；那一刻，國會已變成他的私器與工具。

多虧美國的國會衝擊事件，讓我們有機會省思一下當年的太陽花。有人當即做出一張哏圖，在台灣占領國會的景象，是一堆年輕人在議場喝啤酒歡慶；在美國，則是群眾趴在地上被警察用槍指著。真是諷刺至極！

當年因排除太陽花入侵行政院備受指責而下台的行政院長江宜樺，嚴詞批評了美國的雙標，一吐怨氣。當年抗爭立功而成為民進黨高官的林飛帆則低調避談，不願重提當年輝煌。可惜，沒人想起王金平，那個把國會當私器的議長。