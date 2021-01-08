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新聞眼／川普「送大禮」 蔡政府兩難

記者 林政忠
川普卸任前猛打「台灣牌」，讓蔡政府陷入欲拒還迎的雙重難題。（本報資料照片）
川普卸任前猛打「台灣牌」，讓蔡政府陷入欲拒還迎的雙重難題。（本報資料照片）

美國總統川普卸任前猛打「台灣牌」，美國國務卿龐培歐宣布駐聯合國大使將訪台，卻不忘重申「一個中國」政策，讓蔡政府陷入欲拒還迎的雙重難題。

台灣的兩難，主要來自「美國／川普」的雙重矛盾。在國際現實政治，美國固然是超級強國，潛台詞卻是美中對抗衝擊；在白宮易主期間，台灣若跟川普政府愈密切，可能會拉遠跟拜登政府的距離。

四年前美國總統大選剛落幕，川普就以「美國總統當選人」身分，與蔡英文總統越洋通話；川普游移在「民間準官方」的兩面手腕，戰略目的無非是刺激中國大陸，以「反中」為核心戰術的蔡政府也欣然接招。

美國「時代雜誌」當時將川蔡通話形容是「川普的台灣麻煩」，但川普很清楚表示，「台灣問題是美中最敏感的核心問題」，「台灣牌」的效力在四年前就獲得認證。

不過，白宮前國安顧問波頓在新書披露，川普為了尋求連任，曾當面要求大陸國家主席習近平多買美國農產品，還恭維對方是「中國歷史上最偉大領袖」；川普還曾將台灣比喻為「筆尖」，大陸則是「大辦公桌」。在兩岸博弈之間，川普是精明的政商玩家，美國利益才是至高考量。

美國一方面開放萊豬售台，一方面又對台灣課徵反傾銷稅；一方面派遣高階官員接連訪台，卻也恪遵一個中國政策；一方面維持政軍對話平台，一方面卻不鬆口台灣渴望的TIFA、BTA。四年來，美台在軍購、官員交流、對話等固然有友善、實質的進展，但「美國紅利」從來不是白吃的午餐，在美國政黨輪替後是否成為曇花一現？

川普出招頻打擦邊球，台灣本來也接得順風順手，在美國總統大選後卻豬羊變色，川普幫高調、台灣卻趨低調。剩下不到兩周，川普政權即將打烊前，會不會一次梭哈台灣牌，考驗蔡政府該如何保守接招。

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