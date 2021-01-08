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美大使將訪台 前外長程建人：川普「趕工」打台灣牌

台灣新聞組／台北8日電
美國駐聯合國大使克拉夫特去年在推特發文挺台，指「沒有台灣充分參與的聯合國是在欺騙世界。」推文附上的照片中，一個台灣黑熊布偶就在背景清楚呈現。（翻攝自克拉夫特推特）
美國駐聯合國大使克拉夫特去年在推特發文挺台，指「沒有台灣充分參與的聯合國是在欺騙世界。」推文附上的照片中，一個台灣黑熊布偶就在背景清楚呈現。（翻攝自克拉夫特推特）

外交部發言人歐江安昨證實美國駐聯合國大使克拉夫特將訪台，外交部前部長程建人表示，台美斷交後沒有在任的美國駐聯合國大使來訪過，聯合國代表在官階上比部長低一些，但因為過去沒有過，所以還是有政治和外交上的意義，不過因為川普快下台了，這難免給人「趕工」的意味，並沒有太大意義，這也是川普一貫的做法，打台灣牌給中國大陸一點顏色看看。

克拉夫特訪台也將是台灣退出聯合國後，首度有在任駐聯合國大使訪台。2009年1月美國駐聯合國前常任代表波頓曾訪台，前總統馬英九當時在總統府接見。

至於這和台灣重返聯合國的關聯，程建人表示，台灣要重返聯合國談了多年都沒結果，讀過聯合國憲章就知道，那就是國際現實，台灣只有14個邦交國，都是比較小的國家，中國大陸是安理會常任理事國，台灣入聯合國的案子進去就被否決了。

國民黨副秘書長黃奎博指出，克拉夫特訪台是美認為台灣受北京當局外交壓迫，應該有些國際聲援，即使不能真的讓台灣加入重要國際組織。

但黃奎博表示，也很多人說，川普及龐培歐或許認定疫情從大陸傳來，是敗選的主因之一，再加上想要將大選結果翻盤卻屢屢受挫，惱羞成怒，所以只要讓北京當局不高興，就算是報了一箭之仇。

國民黨智庫國安組召集人林郁方表示，川普政府馬上就要下台，要利用最後殘餘的力量對付中共，同時也對台灣有所表示，就像近日川普要求華爾街對中國部分上市公司除名，就是要做一些事讓拜登上台無法反轉。

林郁方說，克拉夫特訪台，台灣應該要歡迎，但他提醒國人，不要以為來就可以翻轉中美關係，現在是誰當家誰決定，現在當家的是拜登不是川普。

大陸國台辦則嚴詞批評民進黨當局「倚美謀獨」，稱「堅決反對美國與中國台灣地區之間進行任何形式的官方往來，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。」

台灣 聯合國 川普

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