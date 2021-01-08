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黑白集／華航新塗裝 渣人現形

黑白集
華航貨機777機身搭載內含台灣意象新塗裝，原定6日首航香港，卻臨時喊卡。(取材自華航官網)
華航貨機777機身搭載內含台灣意象新塗裝，原定6日首航香港，卻臨時喊卡。(取材自華航官網)

退輔會副主委李文忠發表宏論，說從前喊台獨不怕坐牢的人值得尊敬，如今台獨零風險卻整天罵別人不夠獨、不夠勇，就讓人瞧不起。「李大砲」原在批評時代力量，流彈卻打中不少自家同志。

配合「凸顯台灣」，華航新貨機把CHINA AIRLINES英文字縮小，改漆成大大的CARGO（貨運），C字中間包著台灣番薯。多位綠委立刻抨擊，華航「被動保守」，不敢勇於改變。幾天後媒體披露，該機飛香港遭拒，只好臨時換機；華航連忙否認該機是要飛香港，被追問它能否飛香港或大陸，則避而不答。

綠委若真的勇氣過人，就該提案要求華航更名，以民進黨席次優勢，還怕過不了關嗎？華航被迫改標誌塗裝，還被罵不夠獨、不夠勇；在綠委與名嘴撩撥炒作下，果然「成功」引對岸出手掣肘。

此一結果，正遂這些人所願，可以持續餵食社會「仇中」興奮劑。但疫情已讓全球航空業命懸一線，華航如失去營收比超過兩成的港、陸市場，公司受創會多嚴重，台灣空運市場會遭多大衝擊，有誰關心？對綠委及名嘴而言，開記者會的曝光機會、談話節目的通告費，乃至趁機搞派系鬥爭，都比數萬從業人員與眷屬的生計更重要吧！

只管自己占盡便宜，卻罔顧他人死活，套用前陣子政壇流行語，這不叫渣男，什麼才叫渣？

台灣 香港 營收

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