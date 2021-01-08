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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

新聞眼／社群網路雙面刃 執政操弄別過火

記者 陳熙文
2014年3月18日晚上，反服貿群眾突破封鎖線占領立法院，5天後行政院也一度被攻，是政府遷台以來行政院首度遭大規模侵入。( 本報資料照片)
2014年3月18日晚上，反服貿群眾突破封鎖線占領立法院，5天後行政院也一度被攻，是政府遷台以來行政院首度遭大規模侵入。( 本報資料照片)

美國國會山莊暴亂事件，有人類比2014年台灣的太陽花學運，不過太陽花學運本質接近階級抗爭，是年輕世代與傳統世代的分配對立；美國會山莊事件，背後的脈絡也有階級之爭，不過沾上族群矛盾，成為更複雜的難題。

太陽花學運的發生，除了對於當年兩岸政策急速傾中所造成的集體憂慮，更是馬政府八年執政的民怨破口。年輕參與者的口號中，或許反對的是國會黑箱作業，心裡想的可能是對中國併台的恐懼，但最大公約數卻是對低薪窘境、居住正義、世代分配不均的生存焦慮。

尤其一群成長在相對富裕90年代的年輕人，走入社會，經歷的卻是對人生的失望、失落，還不得不背負「草莓族」罵名，構成反抗的濫觴。於是中國成為恐懼的聚合與載體，除了挺身捍衛族群身分、開始建構台灣主體性，更要防止自己被挑戰、剝削。

以此觀點來看，美國人在全球經濟衰退、傳統產業逐步被淘汰、市場及工作機會自美國移出過程中，慢慢從「美國夢」中清醒，認識到美國不再是最強大的現實，亦面臨龐大、切身的危機感。而多元主義的流行，更令所謂的「白人優越感」受到撼動、質疑，甚至鄙視，激化美國原來就有的深層對立。

這當下，於困境漩渦中的美國人轉向倡議保護主義，而川普執政，也透過中美貿易戰等，成功移轉部分國內的注意力。

值得注意的是，川粉闖入國會，是將川普當成了難題的解決方案，也是對於當前體制的不信任，不願相信選舉的公正性，無論當局如何辯解、澄清都沒有用，無疑是現代社群網路政治下，民眾接收同溫層資訊，將政治當作信仰的併發症。

川普善用社群網路，順風順水時，其政治氛圍絕對是執政的助力與後盾，但當情況失控，將是一把鋒利的雙面刃。可悲的是，砍到的或許不是川普，而是一刀砍向美國已然動盪不安的內在矛盾。或許這才是台灣要警惕的地方。

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