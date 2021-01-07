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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

吳釗燮子接民進黨駐美辦副主任 吳怡農選北市黨部主委

台灣新聞組／台北7日電
外交部長吳釗燮之子吳迪，將接任民進黨駐美辦公室副主任。（本報資料照片）
外交部長吳釗燮之子吳迪，將接任民進黨駐美辦公室副主任。（本報資料照片）

民進黨昨天表示，外交部長吳釗燮之子吳迪將接任民進黨駐美辦公室副主任，此為黨職，並非公職人員。此外，民進黨台北市黨部主委選舉4日開放領表登記，在前市議員顏聖冠登記後，民進黨智庫「新境界基金會」副執行長吳怡農昨表態，今天上午也將登記參選。

吳迪為吳釗燮獨子，在學生時期曾隨吳釗燮駐外，碩士學位主修全球政治與國防，現為「台灣人公共事務會（FAPA）」政策研究員，去年總統大選時曾投書媒體，批評國民黨總統候選人韓國瑜對於潛艦國造的質疑。

吳迪投書指韓國瑜稱潛艦國造為假議題，但馬政府從2014年開始推動「自製防禦潛艦」計畫，若非國民黨的國防政策反覆無常，就是韓對台灣國防發展欠缺基本認識。

國民黨國際部副主任何志勇說，希望吳迪主張「建立主權獨立自主的台灣共和國」時，吳釗燮能夠站穩中華民國法理基礎，以外交部長身分對所謂「獨立建國，制定新憲」進行辯駁；也盼未來外交部、駐美代表處和民進黨駐美代表處的業務可以清楚區分，別像行政院小編作圖拿給民進黨立院黨團用，淪為黨政不分。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，民進黨急於重建和民主黨的信任關係，希望未來能回歸理性的外交路線，不要一切都以反中和國內的選票利益為考量。

此外，對於顏聖冠、吳怡農角逐民進黨台北市黨部主委，北市黨部前主委黃承國昨受訪表示，比較支持吳怡農；黨內人士分析，黃承國在北市有相當實力，在黃加持下，預料吳怡農應能輕騎過關。

黃承國表示，吳怡農對民進黨的形象及青年參政有益，他也告訴吳，黨部主委的責任就是2022年地方大選，輔選台北市長當選，並讓議員過半、全壘打。

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