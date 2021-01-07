美台政軍對話高調 朝野分析：川普最後台灣牌 拜登料繼續

台、美「政治軍事對話」，美方高調公告，研判是希望制度化且持續下去。（圖：國防部提供）

美國 國務院罕見對外宣布將與台灣 視訊「政治軍事對話」，軍事專家分析，該對話行之有年，美方主動公告，研判是希望制度化且持續下去，相信拜登 政府上任後，會延續這樣的對話機制，深化台美交流合作。

國防院學者蘇紫雲指出，美國務院將這項對話排在國際正式會議的議程中，並且在國務院官方網站公開，這正是落實台旅法、台北法案、台灣保證法等一系列法案的精神。蘇紫雲分析，這場對話雖然不公開，但依據美國與北約、其他國家的安全對話內容，推估可能的四大方向，包括安全情勢、科技安全、台美軍事安全合作、經濟安全。

民進黨國際部主任羅致政昨說，台灣是印太地區的和平穩定關鍵，面對中國解放軍步步進逼的狼子野心，且美國在下任總統拜登就任前就要有所準備，因此台美必須進行公開、正式的軍事對話。

淡江大學榮譽教授陳一新說，台美政治對話這次會前就高調宣布，目的是顯示川普政府最後一次透過對話打台灣牌，也留下政治立場，讓下任總統拜登繼續；他預估拜登會繼續這個對話，但不會高調。

陳一新說，台美政軍對話「政治意義大於軍事意義」，預估台美會就過去中國大陸在台周邊動作頻頻，以及武統可能與軍事發展進行意見交換，可能討論美國如何幫助台灣發展不對稱戰力等，但台美不會做重大決定或軍售方案。

民進黨立委王定宇說，軍政會談行之有年，但公告本身有其意義，過去模糊的策略現在明白化、公開化、正常化，也見證美方不忌諱中共施壓，象徵中共對美壓力在降低，台美間的合作就是必然，關係正常化、檯面化將是趨勢。

國民黨立委呂玉玲說，共和黨政府已將卸任，談話內容不必冀望有突破性發展。