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美台政軍對話登場 美罕見高調公布「政治意味濃」

台灣新聞組／台北7日電
美國國務院罕見主動宣布，7日將召開視訊「美台政治軍事對話」，相較美方大動作，台方則顯得格外低調。（圖：美軍退役人員提供）
美國國務院罕見主動宣布，7日將召開視訊「美台政治軍事對話」，相較美方大動作，台方則顯得格外低調。（圖：美軍退役人員提供）

美國國務院5日晚間公布，台灣時間7日上午7時30分將視訊舉行「美台政治軍事對話」，由美國國務院政軍局助理國務卿庫柏發表談話；會議雖行之有年，但國務院在會前高調預告則相對罕見。對此，大陸外交部發言人華春瑩昨天表示，美方這麼做將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方堅決反對並予以強烈譴責。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，敦促美方停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，並批評民進黨政府「倚美謀獨」、甘當棋子，只會給台灣帶來深重災難。

美台政治軍事對話早已行之有年，由外交部主導，國防部派代表參與，過去幾年，年年在華府舉行，美方代表就是政軍助卿，因去年新冠疫情影響而延宕至今。

相關人士指出，在川普政府即將卸任前，美方大動作，政治意味濃，台方則顯得格外低調。駐美代表蕭美琴僅表示，暫時沒有更多說明；外交部發言人歐江安也說，基於台美互信及外交默契，不便對外透露具體細節。

事實上，庫柏去年8月曾在推特公布與中華民國時任駐美代表高碩泰會晤合照，並提及「再度確認美國與台灣的政治軍事對話，以促進台海及地區的和平穩定」。

同年12月19日，國務院在公開行程發布，庫柏在智庫「2049計畫」會見台灣前參謀總長李喜明，雙方會談約50分鐘，談論台灣安全防衛、國防自主與台美工業合作等議題。

黨政人士指出，美國新總統拜登即將上任，但民進黨政府與美國民主及共和兩黨都有深厚友誼，未來台美交往將以目前基礎持續深化；這次台美進行政軍對話，攸關印太地區和平穩定，雖美國主動公開較罕見，但我方表現仍與過去一樣維持穩健。

另有民進黨人士說，美國公開台美對話行程，當然可做很多詮釋，但目前正值美國新舊政府交接期間，我方不宜過度解讀。

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