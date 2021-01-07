新聞評論／蔡政府惡化兩岸關係 也不該刁難返鄉台胞

農曆春節將至，預計有大量台商返台。(本報資料照片)

兩岸近日為疫苗 交手了一回。陸委會呼籲在大陸的台灣 民眾注意中國 疫苗的「風險」，並要求陸方勿把台胞當成「疫苗試驗品」；此說引起國台辦反擊，認為是蓄意汙衊。國台辦發言人說，疫苗施打是自願申請，台胞接種與否可自由選擇。在台灣外購疫苗仍遙遙無期之際，陸委會卻拿台商和疫苗當箭矢攻擊對岸，除暴露自己的防疫戰備空虛，也極不智。

陸委會別忘了，它存在的目的是在統籌處理大陸事務，處理官方與民間的各種交流協商。今天在蔡政府的反中戰略下，陸委會縱使不在乎兩岸關係如何惡化，也不能把自己降級為一個宣傳機構，以為自己的責任只是在向對岸惡意叫罵。如果要那樣定位的話，政府還不如撤銷陸委會，把叫囂的任務交給行政院發言人去做即可，何必養一堆人在那裡尸位素餐？

何況，上百萬台灣民眾在大陸工作，不少人在那裡擁有自己的家庭或投資事業，這些都是兩岸多年和平交流的資產積累。也因此，維護他們的人身安全及身家財產是政府的責任，陸委會怎可輕率地消費他們的人權，挑撥他們對大陸社會的不信任？政府對台胞的防疫分明幫不上忙，卻隔海叫他們不要當大陸疫苗的「白老鼠」，這種態度除了輕佻，已近乎冷血。

大陸目前有五款疫苗進入第三期臨床實驗，其中多為傳統的「滅活疫苗」（inactivated vaccine），用已殺滅的病原體製成，利用其中抗原誘發人體細胞產生免疫。至於美國輝瑞和莫德納研發的疫苗，則屬於比較先進的核糖核酸疫苗，是抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成；這種疫苗可以教導細胞製造一種「刺突蛋白」，從而觸發人體的免疫反應。兩者最大的不同，是滅活疫苗運送比較容易，可在常規冰箱溫度保存；至於輝瑞疫苗則需在攝氏零下70度保存，莫德納疫苗則為零下20度。也因此，在缺乏冷鏈設備的開發中國家，將大陸疫苗視為希望所繫。

去年底，北京批准了首支疫苗上市，是由中國國藥集團開發的疫苗取得。國藥疫苗經三期人體臨床實驗，證實有效率為79%，近日已出口一批至埃及。另一支科興疫苗，在土耳其取得九成一的人體實驗效果，在巴西的實驗較為分歧，未能達到九成的有效率。印尼已向中國購買1.2億劑科興疫苗，本月3日開始施打，該國衛生部長稱「效果很好」。

無論如何，許多大陸台胞一定渴望及早施打疫苗，也知道應如何分辨取捨以趨吉避凶。但陸委會副主委邱垂正用公開叫陣的方式，表面上在提醒台胞小心，骨子裡卻是指桑罵槐地奚落大陸疫苗，甚至將國台辦承諾優先安排台胞接種的宣示曲解為惡意，這是失格而輕率的發言。蔡總統的元旦演說中方才提到，願意共同促成兩岸「有意義的對話」；如果此話誠懇，怎會放任陸委會官員如此恣意挑撥兩岸關係？

這幾年，蔡政府對大陸台胞極不友善，動輒恐嚇管制，許多人連返鄉之路都變得坎坷。去年武漢台商包機返台即備受刁難，其後，小明們返台也遭擱置200多天方才放行。如今，春節返鄉團聚時刻又至，衛福部長陳時中早早就撂話，「病毒不放假」，返鄉泡泡絕無可能。至於能否開辦台胞返鄉包機，迄今也只有國台辦表示會努力，陸委會方面卻毫無回應。看來，台胞今年要過三關返鄉團聚，希望渺茫。

兩岸最遙遠的距離，不是那道海峽，而是政府的官僚與冷漠。在他們眼裡，台胞的地位恐怕還比不上人質或棋子。