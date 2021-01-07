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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

居檢春節爆搶房潮 台商嗆：無房禁上機沒人性

台灣新聞組╱綜合報導
目前防疫旅館大爆滿。（本報資料照片）
目前防疫旅館大爆滿。（本報資料照片）

「一人一戶」加強版居家檢疫15日上路，台灣防疫旅館一房難求，指揮中心指揮官陳時中昨宣布，15日起最多開放2000間集中檢疫場所供入境者，8日起可上網訂房，單日住宿費用從新台幣3000元調降至2000元，本專案適用海外國人及其配偶子女。

指揮中心將於1月15日零時起，開放1500至2000間集中檢疫場所應急，指揮中心醫療應變組副組長王必勝指出，有需求民眾自1月8日起可登入入境檢疫系統網頁：https://hdhq.mohw.gov.tw，登錄相關資料，每天2000元，12歲以下同住孩童不收費。

對於農曆春節爆出防疫旅館搶房潮，交通部表示，目標是春節前再增加1萬間防疫旅館房間數，若供給總量仍不足，將考慮推出替代方案「安心旅館」，讓檢疫者在自宅隔離，換成其家人入住一般旅館，每位檢疫者每房每日補助800元。有民眾抱怨，家中原本是有獨立套房，符合先前規定的一人一室規格，但現在突然改成一人一戶，變成全家人去住旅館，很像被趕出家門。

而據台北中國時報報導，有幾名台商找上桃園市議員黃敬平陳情，指被告知15日後如果未能出示防疫旅館證明就不准上飛機，怒批蔡政府「沒人性」，放話要找人到中央防疫指揮中心丟雞蛋。

「有夠爛的政府！」黃姓台商指出，自己去年9月20日到上海，大陸就把所有防疫流程安排妥當，反觀民進黨政府卻要民眾自己找旅店住。此外，中央居家檢疫「一人一戶」政策太突然，地方也都措手不及，剛好遇上過年返鄉人潮，再努力覓房也趕不及。台商還說，這兩天又聽聞15日起返台一定要有訂到防疫旅館的證明才能上飛機，簡直是要他有家歸不得。

本報系聯合報報導，旅宿業者也憂心，防疫旅館住房率恐出現高低峰落差。對此，交通部長林佳龍表示，會對防疫旅館進行總量調控，今也將與六都地方代表開會討論相關機制。

中華民國旅館商業同業公會全聯合會副理事長陳盈瑞說，政府補助防疫旅館立意良善，但大家擔心春節住滿，但春節過後呢？現在大家一窩蜂盲目投入防疫旅館，過年後恐怕會有過剩的問題。呼籲政府應該也要想辦法鼓勵民眾提前或延後返台，拉長民眾返台時間點。

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