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把關萊劑昨是今非？蘇貞昌：當年聯合國沒訂標準

台灣新聞組／綜合6日電
行政院長蘇貞昌（中）5日視察國小營養午餐食材國產化機制。蘇說，中央從源頭把關，就沒有含萊克多巴胺的豬肉，如果在標準值以下也會「萊豬追追追」。（記者鄭國樑／攝影）
行政院長蘇貞昌（中）5日視察國小營養午餐食材國產化機制。蘇說，中央從源頭把關，就沒有含萊克多巴胺的豬肉，如果在標準值以下也會「萊豬追追追」。（記者鄭國樑／攝影）

萊豬元旦開放進口，行政院長蘇貞昌昨天訪視桃園市大溪國小營養午餐食材國產化機制。外界質疑，蘇貞昌2012年曾在臉書呼籲國會對萊劑嚴格立法，地方政府要訂更嚴格的規範，難道昨是今非？蘇貞昌昨說，當時聯合國還沒訂定萊克多巴胺的檢驗標準，現在標準出來，行政院就採用標準，時間一對就清楚了。

蘇貞昌也表示，中央、地方一起合作，中央從源頭把關，就沒有含萊克多巴胺的豬肉，如果在標準值以下也會「萊豬追追追」，讓標示清楚跟著走，請大家放心。

中研院前院長李遠哲昨受邀出席一場座談會時說，萊豬在某一個限度之下，應該是沒問題，如同日本核災區域的食品，若檢驗出沒有核廢料汙染的話，應該是沒問題，食安檢查是重要的，但「不能把很小的問題當成世界大戰在打」。

李遠哲也表示，大家吃的東西，不安全的很多，像很多保鮮產品，為了保鮮，大家吃的硝酸鈉都是毒品，但放一點點，大家還是吃；大家吃的東西很多也不衛生，例如研究糖的人都說「糖是毒」，認為不能吃太多。

藍委周周下鄉宣傳 公投趕萊豬

另外，中選會周一函知國民黨「反萊豬公投」提案連署書通過審核，提案領銜人、國民黨立院黨團總召林為洲昨宣布，即起啟動第二階段連署，目標3月21日前募逾50萬份成案連署書；林為洲表示，規畫未來每周假日會到菜市場、廟口辦活動，宣導公投連署，並同步宣傳支持罷免王浩宇，黨籍立委也會下鄉，「志明、春嬌」兩隻保麗龍豬也會跟著全國走透透。

國民黨立法院黨團日前舉行記者會，宣示反萊豬公投連署即日起全台總動員，目標3月21...
國民黨立法院黨團日前舉行記者會，宣示反萊豬公投連署即日起全台總動員，目標3月21日前募集逾50萬份成案連署書。（記者曾原信／攝影）

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