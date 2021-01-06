黑白集／蘇內閣玩躲貓貓 護萊豬匿蹤入市

行政院長蘇貞昌（右）表示政府已設置「豬肉儀表板」，每天揭露國產和進口豬肉資訊。（記者蘇健忠／攝影）

蘇貞昌愛在豬事上作官秀。去年藉非洲豬瘟，在桃機飆官威；今年開放萊豬進口，赴台北港視察，加碼帶上「豬肉儀表板」。蘇揆誇口，進口豬肉要逐批查驗，並由海關、農委會與衛福部把關，「不只一關，要三關」。可惜陣仗再大，不敵新北市長侯友宜 一語戳破：「萊不萊，還是無法讓民眾一目了然。」

政院宣稱，「豬肉儀表板」彙整三關數據，公告國產與進口豬每日入市數量，包括進口豬檢出萊劑數量，還能追蹤萊豬的下游業者。奇怪的是，大官若明知萊豬在哪裡，卻讓人民盲購碰運氣，這儀表板倒像花腸子，只為騙人放心。

「逐批查驗」有違貿易實務，不可能天長地久。進口商可能先避避風頭，等政府撐不下去，再徐圖商機。業者評估，上半年應無萊豬叩關。既然「敵人不在貨櫃裡」，蘇揆的查緝秀就是虛晃一招，純屬表演。

侯友宜則說，進口商允諾不進萊豬，但誰能保證永遠？「當查驗流於形式、疏於注意時，才是最關鍵時刻」。一語道破萊豬現身江湖時機。

說穿了，蘇內閣的黔驢之技，就是官民心理戰，玩躲貓貓護送萊豬「匿蹤入市」，還嚴禁地方執法「零檢出」，免得美國 人不開心。林濁水說反萊如火燎原，民進黨 正是縱火者。可惜蔡蘇一豬障目，絲毫不察勢已「愈戰愈敗」。