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貨機新塗裝「加台灣」 飛香港被取消？華航回應了

台北新聞組／台北6日電
華航貨機777機身搭載內含台灣意象新塗裝，原定今（6日）首航香港，卻在昨晚臨時喊卡。(擷自華航官網)
華航貨機777機身搭載內含台灣意象新塗裝，原定今（6日）首航香港，卻在昨晚臨時喊卡。(擷自華航官網)

中華航空英文名稱為「CHINA AIRLINES」，疫情期間運送援外口罩，卻總被誤認為是中國大陸捐贈的口罩，在各界輿論下，華航去年12月推出新塗裝波音777F貨機，添加台灣意象，原定今飛往香港首航，昨深夜卻傳出新貨機首航遭取消。對此，華航澄清，今原定班表是飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。

鏡週刊報導，華航新塗裝貨機原定今日首航、飛往香港，但昨日深夜傳出新塗裝貨機的首航處女秀疑似在壓力下取消，連帶使後續飛往中國上海、深圳、廈門、廣州及鄭州的行程也取消；華航決定改飛原有舊塗裝的波音747F貨機，暫定期限為連續一個月。

對此，華航表示，777F貨機具備省油高效能的優勢，以派飛北美貨機航點為主，搭配亞洲等區域航點，目前已飛航日本東京、越南胡志明市及河內、紐西蘭基督城等航點。美國營運許可也已提前取得，預計明天起派飛洛杉磯。

華航強調，今天777F依原定班表派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。

據報導，華航塗裝調整係因疫情期間，台灣援外的口罩是委託華航運送，但是拍照起來，華航的英文讓國外的朋友以為是中國捐贈的口罩，因此台灣民眾反映華航機身塗裝應該要調整，讓台灣意象凸顯。

去年12月，在交通部建議下，華航針對777F貨機進行改版新塗裝，於「CARGO」的C字樣中加入了台灣圖像、增加辨識度。

台灣 中國 疫情

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