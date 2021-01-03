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馬祖美軍足跡館台美合作史 揭開泥貓「監控」國軍任務

記者洪哲政／馬祖3日電
馬祖美軍足跡館除發掘出美軍遺留美國地圖壁畫外，近年持續蒐獲更多美軍駐防馬祖的史實。(記者洪哲政／攝影)
馬祖美軍足跡館除發掘出美軍遺留美國地圖壁畫外，近年持續蒐獲更多美軍駐防馬祖的史實。(記者洪哲政／攝影)

美軍1955至1979年期間協防台灣，並進駐馬祖設立顧問組（MDCAT，泥貓），原址由馬祖防衛指揮部開設為「美軍足跡館」。軍方近年持續蒐集美軍當年在馬祖活動與任務史實，持續發掘出可進一步解讀當年台美政治互動微妙的情資。軍方取得美軍馬祖顧問組官版任務簡報影片。當年美軍在馬顧問組首席Charies I White中校在片中明白表示，MDCAT的使命除監控對岸共產政權外，同時也要監控國軍馬防部所轄步兵、砲兵和防砲部隊，以及馬防部使用美援裝備的狀況。

軍方近年陸續尋獲馬祖美軍顧問團的史實，甚至連聯繫上當年隨美軍駐馬的無線士官Tom Jones，他披露美軍馬祖顧問團官版的任務簡報，揭開更多美軍與國軍當年的互動關係。內容顯示，金、馬、澎現在編制的海龍蛙兵兩棲偵察營初始戰力，俱由美軍親自培訓，但美軍除了協助我反制對岸共產政權外，同時也擔負「監控」國軍的任務。

這部影片，目前就在軍方尋獲美國地圖壁畫的「美軍足跡館」中山室內播放。影片還原美軍與國軍當年設立馬祖問團的功能，與兩軍同在馬祖地區從事反共戰備的情狀。

在馬祖的美軍顧問組 (MAGG)，部隊代號為泥貓（MDCAT），是台美防禦協約下的馬祖防禦指揮諮詢團，當年顧問團首席Charies I White中校說明美軍顧問團隊在馬祖的功能。

他表示，「MDCAT」的使命，是觀察、協助和建議馬祖防衛司令部，對軍事援助方案中所有設備使用和維護，美軍為了監控設備使用情況外，也經常檢查、培訓各類單位，而他身為隊長，也要監控馬防部所轄步兵、砲兵和防砲部隊。

美軍顧問團當年在島除傳授官兵M1步槍使用外，包括也為士官隊傳授剌槍術、空手道，再分派到馬防部守備的八個小島上。

顧問團盛讚，當年的馬防部是國軍六十萬大軍中的精銳，美軍顧問團除深入中學校教授學生英文、打棒球外，投入最多心血的是對國軍的訓練。當年對中共的心戰廣播、空飄氣球等心戰作為，俱由顧問團所授，尤其當年馬防部麾下負責滲透敵岸的兩棲偵察隊蛙人戰技，也是由顧問團所培訓。

馬祖的美軍顧問組 (MAGG)，部隊代號為泥貓（MDCAT），是台美防禦協約下的...
馬祖的美軍顧問組 (MAGG)，部隊代號為泥貓（MDCAT），是台美防禦協約下的馬祖防禦指揮諮詢團。(記者洪哲政翻攝，美軍足跡館藏美軍馬祖顧問組官版任務簡報影片)
馬祖顧問組美軍在營區活動情形。(記者洪哲政翻攝，美軍足跡館藏照)
馬祖顧問組美軍在營區活動情形。(記者洪哲政翻攝，美軍足跡館藏照)
軍方近年陸續尋獲馬祖美軍顧問團的史實，甚至連聯繫上當年隨美軍駐馬的無線士官Tom...
軍方近年陸續尋獲馬祖美軍顧問團的史實，甚至連聯繫上當年隨美軍駐馬的無線士官Tom Jones，他披露美軍馬祖顧問團官版的任務簡報，揭開更多美軍與國軍當年的互動關係。(記者洪哲政翻攝，美軍足跡館藏照)
美軍在馬顧問組首席Charies I White中校在片中明白表示，MDCAT的...
美軍在馬顧問組首席Charies I White中校在片中明白表示，MDCAT的使命除監控對岸共產政權外，同時也要監控國軍馬防部所轄步兵、砲兵和防砲部隊，以及馬防部使用美援裝備的狀況。(記者洪哲政翻攝，美軍足跡館藏美軍馬祖顧問組官版任務簡報影片)

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