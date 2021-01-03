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福建225條對台清單 台資可註冊為陸企

記者李仲維、呂佳蓉／台北3日電
福建225條對台清單中，較引人注目的是「在福建自貿區內的台資企業，可申請註冊為大陸企業」。（本報資料照片）
福建225條對台清單中，較引人注目的是「在福建自貿區內的台資企業，可申請註冊為大陸企業」。（本報資料照片）

福建省台港澳辦匯集整理福建各地推出的對台措施，昨對外披露首批225條對台胞、台商的同等待遇清單。其中，較引人注目的是，「在福建自貿區內的台資企業，可申請註冊為大陸企業」。此前，在福建對台66條曾提及在福建自貿區新設立的台資企業可按大陸企業申請註冊。

從公布的清單上來看，這225條內容主要來自大陸2018年、2019年公布的31條、26條對台措施，以及福建省頒布的66條對台措施等相關政策。

中新網報導，這225條同等待遇清單涉及項目包括經濟、社會、文教、便利化等四個領域。其中經濟領域有133項，類別包括權益保障、行業准入、醫療衛生、農業合作、文創旅遊、用地需求、金融服務、財稅服務、通關服務等。

社會領域有66項，類別有衣食住行、就業創業、醫保社保、人才待遇、司法服務、參政議政、基層治理等方面；文教領域有17項，重點包括子女就讀、招錄招考、獎助學金、課題申報、體育活動、文教交流等；便利化領域有九項，涉及金融便利、出行便利、就醫便利、辦證便利、醫保核銷便利等方面。

在參政議政方面，清單提及，台胞可列席、旁聽人大政協會議，擔任市政顧問。符合條件台籍僑胞，可以擔任省僑聯特邀委員。並允許台胞擔任事業單位管理職務、國有企業管理職務、村（居）、社區營造師、法院聯絡員等。

投資准入的商事登記方面，包括在自貿區內的台資企業可申請註冊為大陸企業、可設立銀行、人身保險公司、證券、基金管理、期貨公司及小額貸款、融資租賃和融資擔保等新型金融組織。並可註冊成立台資旅行社；台灣導遊、領隊可在福建省執業。

台商在境內發行人民幣債券業務也獲列入，在福建的台資銀行也可以參與銀團貸款為實體經濟提供服務，並經營人民幣業務。

在行業准入方面，包括台商發電廠可併網運行、允許投資水電站等基礎設施，可同等參與福建省5G網路研發、工業互聯網、物聯網等新基建產業和相關免稅措施。

人民幣 貸款 投資

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