因疫情暫停 小三通20周年空蕩蕩 金門憂重啟無期

金門水頭旅客服務中心因小三通暫停而熄燈，現在大樓內空無一人。（記者蔡家蓁／攝影）

20年前，當蔡英文 總統還是陸委會蔡主委時，促成了兩岸「小三通」，打破兩岸民眾局部隔閡，金門與馬祖從戰地前線，變成兩岸交流第一線。

隨著「小三通」開放，金廈在這20年間一衣帶水，民眾交往頻繁，金門人到廈門置產，廈門人前往金門旅遊，金廈早已形成緊密的生活圈。2019年，往返小三通的人次約196萬，其中近100萬是陸客往來人次，代表單一年約50萬名的陸客前往金門。

但這樣的交往，過去一年間受疫情 影響，數據呈現斷崖式下降。去年2月10日政府關閉「小三通」前，1月移民署就已禁止陸客入境，去年陸客經由「小三通」前往金門的數據趨近於零，與以往熱絡交流大相逕庭。

在兩岸「小三通」20周年之際，新冠肺炎疫情持續延燒，被按下暫停鍵的「小三通」，迄今未見重啟跡象。防疫 現實讓金門官員不敢貿然向中央要求開放，但當地許多民眾擔心，除了疫情，低迷的兩岸關係氛圍會讓「小三通」的重啟，遙遙無期。

國民黨立委陳玉珍受訪時表示，一個多月前有幾千名金門民眾寫陳情書，表達希望「小三通」能開放的立場，她函轉給陸委會，但陸委會的回應是要等到疫情穩定後再做考量。

陳玉珍認為，中央沒有訂立一套標準去衡量「小三通」何時能夠開放，會令人感到政府對不同的國家有不同標準，除防疫，好似又有政治考量。

陳玉珍指出，蔡英文在元旦與雙十國慶的談話都表示希望兩岸能夠交流，但民進黨政府所做所為，又與講的話背道而馳。她提醒，疫後開放「小三通」，也是標誌兩岸交流重啟一扇窗，讓冰凍的兩岸關係能稍微破冰。

金門縣長楊鎮浯表示，如果民進黨真有誠意推動兩岸交流，這時就應準備就疫情後的相關交流，與對岸進行磋商，才可在疫情和緩後，盡速恢復小三通。

楊鎮浯去年就曾對媒體說，「小三通」影響金門的各行各業，擔心往後會不會就沒了。縣政府也說，人流管制不解除，開放「小三通」也沒有用。