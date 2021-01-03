科技營業秘密成國安問題 檢調重手防陸滲透

科技業的營業祕密案件近來已成國安問題，全台檢察長會議日前特別安排到台積電中科廠辦「營業祕密管理與保護」座談，討論如何保護台灣頂尖技術。（記者黃仲裕／攝影）

台灣 科技人才陸續遭重金挖角，科技業的營業祕密案件近年來已成國安問題，全台檢察長會議日前罕見安排到軍事發展重鎮「漢翔園區」舉行，更到台積電 中科廠辦「營業祕密管理與保護」座談，討論如何防範中國大陸竊取台灣高科技與國防機密。

大陸最大晶圓代工廠中芯國際宣布台積電前營運長蔣尚義擔任副董事長，曾是台積電資深研發長的梁孟松也先後遭韓國三星、大陸中芯挖角；由於台積電的晶圓是國家發展命脈，加上中科院、漢翔等台灣軍事發展要地，近年陸續發現有機密外洩等現象，高檢署憂心若高科技業營業祕密外洩，影響層面不單純是商業利益，更涉及國家安全。

上個月的全國檢察長會議，高檢署特別安排前往「漢翔園區」及清泉崗空軍基地，讓檢察長們進一步聽取台灣軍事科技近來面臨的挑戰，除全國檢察長外，還邀請國防部參謀本部副參謀總長徐衍璞（二級上將）、空軍副司令范大維中將、漢翔董事長胡開宏等人到場。雙方也就部分軍事機密可能因其他案件而外洩，討論如何加強檢調與軍方間的溝通機制。

此外，近幾年台灣科技業界人才陸續遭挖角，不少人帶著台灣特殊技術轉戰國外科技大廠，雖然不少業者提告營業祕密案，但過去六年，檢方不起訴率超過六成；起訴的案件中，法院判無罪的比率也超過三成。

這次檢察長會議特別安排一場與台積電的座談，法務部長蔡清祥親自與會，並提出希望檢察體系與業界能多交流；台積電則由曾任檢察官的副法務長謝福源出席，謝福源向檢察長們表達，願協助辦案人員了解科技營業機密。

當天有檢察長提問，即使高科技公司高階主管被境外其他公司重金禮聘，如何證明這些人竊取原本公司的機密技術？經過一番討論，雙方都同意，人才並非不能流通，關鍵仍在有無證據證明非法帶走公司機密。

檢調掌握情資顯示，大陸半導體廠商近年來，會私下派遣商業間諜來台，在新竹等各地科學園區附近成立公司，透過挖角等多重管道讓台灣高科技人才外流。

調查局長呂文忠日前特別在內部會議中做出六大指示，要求各地調查站嚴查來台為大陸科技業招商引才的組織或個人、配合陸方要求主動提供科技或接受挖角的台灣組織或個人，以及違法赴境外投資 、導致台灣關鍵技術外流的組織或個人等。