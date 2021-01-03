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冷戰被派馬祖飽受磨難 美軍上校刻石碑抱怨長官

記者洪哲政／馬祖3日電
陸軍馬防部經營「美軍足跡館」，近年持續探掘對美軍在馬活動史料，發覺有美軍高階軍官對被派到馬祖表達不滿，認為是個海外大工地。(翻攝自馬防部美軍足跡館)
陸軍馬防部經營「美軍足跡館」，近年持續探掘對美軍在馬活動史料，發覺有美軍高階軍官對被派到馬祖表達不滿，認為是個海外大工地。(翻攝自馬防部美軍足跡館)

陸軍馬防部經營「美軍足跡館」，近年持續探掘對美軍在馬活動史料，軍方多年前即在馬祖顧問組（MDCAT）舊址一處石牆上，發覺嵌著一塊有粗陋英文石刻的碑文，初時沒有注意，官兵後來自行翻譯內文，才發現這是冷戰版的「靠北長官」。當年駐馬祖顧問組一名上校隊長JOHN H.DILLY自刻這此碑，痛陳他是美軍輪調積分制的受害者，才會被派到「海外這處大工地」，他為記錄自己被派到馬祖飽受軍旅的苦難而立碑，將營區取名為DILLEY GULCH（DILLEY谷）。

美軍在1955至1979年期間協防台灣，派駐台灣的美軍部隊及顧問團，在馬祖也設有分部，由中、上校作為首席，美國中央情報局（CIA）附設西方公司也在馬祖設站，在西莒訓練東海游擊隊。軍方注重這些史實，在顧問組原址復刻顧問組建築、壁畫，當年美軍能在野地戰場急造的「鐵堡」也被保留，包括美國在台協會技術組等駐華武官團，曾在外交部與國防部安排下訪問這處營區，對軍方維護、蒐集的豐富史料嘖嘖稱奇，尤其對於一處美軍上校留下的石碑，印象深刻。

軍方介紹，石碑紀錄，1958年4月14日傍晚，美軍步兵上校JOHN H.DILLY在此地跌跤。而他是美軍輪調制度的受影響者，當年美軍海外服役有85 point campaign積分制度的標準，上校在碑文中抱怨，他並不願意輪調到像馬祖這麼遠的地方，他說自已在此跌跤，因此立下此碑作紀念，將他跌跤處取名為DILLEY GULCH（DILLEY谷）。

這名上校在碑文中抱怨，他在馬祖度過一段艱難的時光，作為積分制受害者，他被調到一個家鄉以外的海外工地，他為記錄自己飽受軍旅的苦難而立碑，他以美國人的幽默為自己命名為迪爾利古爾奇，以自我反省自己的不幸。

軍方介紹時說，這位上校在此地跌了一跤，自認遭滑鐵盧，內容記述他作為一個資深軍官，還要受到當時積分制的輪調調整，心裡很不平衡，所以自己刻了紀念碑嘲諷自己。

陸軍馬防部經營「美軍足跡館」，近年持續探掘對美軍在馬活動史料，發覺有美軍高階軍官...
陸軍馬防部經營「美軍足跡館」，近年持續探掘對美軍在馬活動史料，發覺有美軍高階軍官對被派到馬祖表達不滿，認為是個海外大工地。(翻攝自馬防部美軍足跡館)
美軍駐馬祖顧問組一名上校隊長JOHN H.DILLY冷戰時期自刻這此碑（如圖），...
美軍駐馬祖顧問組一名上校隊長JOHN H.DILLY冷戰時期自刻這此碑（如圖），痛陳他是美軍輪調積分制的受害者，才會被派到「海外這處大工地」。(記者洪哲政／攝影)
美軍在1955至1979年期間協防台灣，派駐台灣的美軍部隊及顧問團，在馬祖也設有...
美軍在1955至1979年期間協防台灣，派駐台灣的美軍部隊及顧問團，在馬祖也設有分部，軍方在顧問組原址復刻顧問組建築、壁畫，當年美軍能在野地戰場急造的「鐵堡」也被保留。(記者洪哲政／攝影)

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