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蔡拋兩岸對話 陸學者：輿論戰！不意味她相信真的可行

記者羅印冲／台北3日電
蔡英文總統（前右二）與副總統賴清德（前左二）出席總統府前元旦升旗典禮。(記者林澔一／攝影)
蔡英文總統（前右二）與副總統賴清德（前左二）出席總統府前元旦升旗典禮。(記者林澔一／攝影)

蔡英文總統在元旦談話中，就兩岸關係拋出「願意共同促成有意義的對話」，大陸海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍認為，蔡元旦談話相關內容可謂老調重彈、了無新意；這次再放空砲，意在誤導。鄭劍說，蔡的談話是輿論宣傳戰，不是真正意義上的政策宣示，不意味著她相信或誤以為不設前提的兩岸對話真的可行。

據香港中評社報導，鄭劍表示，應指出的是，不知道民進黨內那些所謂知陸派是否清楚，蔡英文當局在不承認九二共識、謀求延續川普時代向美一邊倒政策情況下，拋出「兩岸對話論」是否有可行性？是否清楚民進黨把兩岸關係惡化的責任推給大陸，還要求大陸方面接招對話，是否符合兩岸關係的運行邏輯？答案自然是否定的。

他並指出，何況蔡英文當局還可以向台灣一些藍色背景專家學者「請益」，聽取其情況判斷、策略建言；蔡英文做過陸委會主管，還訪問過大陸，對兩岸關係原本並不陌生。相信蔡應不會在兩岸關係上出現常識性的判斷錯誤吧。

鄭劍說，如此以來，蔡這次老調重彈、了無新意提出兩岸對話的意圖就令人可疑了。再聯想到蔡長期宣示不設前提的兩岸對話論，包括去年12月10日在美國哈德遜研究所年終活動線上演講宣稱的，「我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見」，不禁要問，蔡這次再放空炮，究竟為何？

「我看，就是誤導二字」，鄭劍說，一是講給拜登團隊和美國人聽，告訴他們台灣方面想談，但大陸不談；二是講給印太地區國家聽，告訴他們台灣方面想維護和平，但過去的一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭活動頻繁，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅；三是講給台灣民眾聽，告訴他們兩岸關係僵局罪在大陸，倒因為果。

鄭劍說，蔡英文的談話是輿論宣傳戰，不是真正意義上的政策宣示，不意味著她相信或誤以為不設前提的兩岸對話真的可行。只要在第二任期內能爭取美國、穩住國際、糊弄島內、周旋兩岸，打著「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則」的幌子，繼續推進台獨分裂政策，以建立歷史定位，她什麼話都能講。「不會冒進」不是否定「進」，而是更講究「進」的方式、策略、節奏、力度。

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