台自製潛艦戰鬥系統 獲美輸出許可

圖為潛艦國造在去年11月24日舉行開工典禮。(本報資料照片)

美國 已在聖誕節 假期前通知台灣 ，准許潛艦國造所需的戰鬥系統整合管理的輸出許可，潛艦國造也將在今年春天完成細部設計。據指出，國造潛艦的潛望鏡，將捨光學式潛望鏡設計，採最新的電子式潛望鏡設計，台灣科研團體共同參與研製。

推動潛艦國造的相關人士說，美國對台灣潛艦國造沒有什麼成敗責任的問題，就只是洛馬公司與我方簽約，協助完成系統整合，洛馬公司依據合約有其權利義務。

相關人士表示，最近外傳美國對台灣潛艦國造裝備透過商售方式供給，我方所採購相關裝備就是商規，而不是軍規，這種說法是有意混淆。商售不表示買到的就是商用規格，目前我方所有經過美方允許商售管道採購的裝備，都要經過嚴格的防爆震性能檢驗，潛艦要在深海執行任務，任務過程要確保隱匿，所使用的裝備有一定標準，把商售與商用規格混為一談，這是刻意的扭曲。

他也表示，商售只是不經過美國政府部門採購，而是由我方尋找商源、直接訪商，根據我方潛艦國造的規格與需求，向對方採購必要裝備。商售與軍售只是程序差別，並不表示所採購的裝備，就只是商用規格。

相關人士表示，參謀總長黃曙光從擔任海軍司令以來，推動潛艦國造不遺餘力，有時與家人的相處都出現摩擦；潛艦國造的風風雨雨，黃曙光沒有多做辯白，是希望將來以具體的實績，讓外界批評不攻自破。

據指出，耶誕節前，美方通知我方已經核准戰鬥系統整合管理的輸出許可，我方很快可完成細部設計；不同於海軍現有茄比級、劍龍級的光學潛望鏡，潛艦設備將改用電子式潛望鏡，亦即感光耦合元件（ＣＣＤ）潛望鏡，過程也有台灣科研團隊參與。