蔡英文元旦促兩岸有意義對話 藍酸複製貼上

蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）出席總統府前元旦升旗典禮，蔡英文發表新年談話，盼促成兩岸有意義對話。(記者林澔一／攝影)

蔡英文 總統昨天發表元旦談話，在兩岸關係部分，重申在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話，她並表示，等疫情 受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。

不過，國民黨文傳會副主委黃子哲說，蔡總統元旦談話的兩岸內容，其實和雙十國慶談話一模一樣，過了一個年，蔡總統似乎只是複製再貼上；人民想知道蔡政府究竟要用什麼方式或提出什麼政治基礎來與對岸互動，而不是文青上身、老調重彈，否則蔡政府今年兩岸政策，只有「一元復始，絕不更新」。

陸：回到九二共識 別無他路

針對蔡的談話，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨說，奉勸民進黨政府不要再玩弄欺世惑眾的把戲，只有回到九二共識的政治基礎，兩岸關係才能改善，「捨此別無他路」。

國民黨昨發新聞稿，籲蔡兌現承諾從國境管制不要再有歧視開始。國民黨也呼籲大陸方面，應該大開大闔，掃除過去一年來關係緊張、消極對抗的陰霾，兩岸能夠展開對話，為新年立下關係改善的契機。

蔡英文昨指出，從全球戰略的角度來看，台灣 地位越發重要，兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。尤其過去一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀造成威脅。

蔡英文也說，她再次重申，面對兩岸關係，不會冒進，也會堅守原則，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。等疫情有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流。

蔡英文表示，儘管今年的經濟依舊充滿挑戰，但有可以樂觀的理由，在全球疫情仍然嚴峻的此刻，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，已然度過最艱難的階段。過去一年，台灣做到全世界所殷切盼望卻不可企及的「如常生活」，身為總統，今年最重要的責任是讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。