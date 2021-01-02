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新聞眼／喊話釋善意 先從善待陸生、陸配做起

記者呂佳蓉、林政忠
蔡英文總統1日在總統府發表元旦談話，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。(記者林澔一／攝影)
蔡英文總統1日在總統府發表元旦談話，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。(記者林澔一／攝影)

新年伊始，兩岸官方各提對兩岸關係發展的期許都有良好願望，但又都把責任推給對方。蔡英文總統新年談話，內容複製去年雙十國慶的老調，連台商一再希望的「恢復兩岸正常交流」都沒有積極回應；北京也擺出「只有九二共識，其他免談」態度，全無新年該有的新氣象。兩岸就算不是火車對撞，也是處於沒有交會的平行線。

不論兩岸政府有多崇高的政治目標和理想，兩岸交流的真正主角始終是兩岸民眾。雙方政府都說自己有發展兩岸關係的善意，既然如此，善意應是落實在善待兩岸民眾。去年蔡政府以疫情之名，對陸生、小明、陸配、陸客作出比其他國家更嚴格的「禁令」，已讓很多大陸民眾覺得受到歧視

要談善意，蔡政府的首要之務，應是在新的一年努力弭平過去一年因疫情與政策緣由帶給在台陸路人的創傷，大陸方面則應停止軍機繞台等不友善的武嚇舉動，民間交流應跳脫政治泥沼，回到務實層面，不要只是兩岸高層「隔海喊空話」。

如今兩岸政治氣氛不佳開始影響到兩岸民間交流，連帶影響民間敵意上升，雙方都應慎之；也應共同把控危機，別讓一時的口水戰再度撕裂兩岸關係。新的一年，今天適逢兩岸小三通開放施實20周年，正是雙方拿出善意的契機。

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