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不滿反萊豬？ AIT回顧影片獨漏盧秀燕

記者徐偉真、喻文玟／台北1日電
美國在台協會處長酈英傑（左）之前拜會台中市長盧秀燕時，盧當面表達反對萊豬進口立場，AIT的年終影片，盧秀燕似乎「被缺席」，引發聯想。(本報資料照片)
美國在台協會處長酈英傑（左）之前拜會台中市長盧秀燕時，盧當面表達反對萊豬進口立場，AIT的年終影片，盧秀燕似乎「被缺席」，引發聯想。(本報資料照片)

美國在台協會（AIT） ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 昨天在臉書上貼出處長酈英傑（Brent Christensen）的去年回顧影片，酈英傑在影片中放了許多他和台灣政治人物的合影，但六都市長中獨缺台中市長盧秀燕，由於酈英傑之前拜會盧秀燕時盧秀燕當面表達反對萊豬進口立場，AIT當天發出嚴正聲明，因此盧秀燕在影片中「缺席」，引發聯想。

來源：聯合新聞網

酈英傑日前到台中市政府拜會盧秀燕，盧秀燕當場表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口的立場，AIT之後取消和市府的午宴。

AIT昨天在臉書上貼出一段影片，是酈英傑回顧去年的影片，酈英傑表示，他常說將美國和台灣緊密連結在一起的是美台人民與人民之間的情誼，過去這一年，對整個國際社會來說都是充滿挑戰的一年，因此他特別感謝那些讓他的生活變得更美好、讓美台關係變得更茁壯的許多朋友。

這段影片由酈英傑和多位台灣政治人物的合照，包括蔡英文總統、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴等，還有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，但獨缺盧秀燕，引發聯想。

台中市政府表示，樂見台美關係正常發展與交流，尊重AIT的做法。

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