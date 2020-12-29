陸書要送審…綠委稱做法合理 藍委批低估台灣

陸書要送審，藍綠立委看法南轅北轍。圖為台北書展。 （本報資料照片）

中國 大陸出版品來台是否需審查，文化部長李永得昨天表示擬啟動修法，初步規畫朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可。民進黨立委認為這樣的做法合理，民眾也可以接受，可朝此方向討論；但國民黨 立委認為，若擔心共產黨出版品是不友善的文化侵略，未免太低估台灣 民眾的判斷力和智慧。

民進黨立委莊瑞雄說，台灣有言論自由、出版自由，都是憲法賦予民眾的權利，但以中國與台灣這樣的敵對狀態，文化部的修法方向還算合理。出版品必須申請許可，並不代表全部都打回票。

國民黨立院團書記長林奕華說，台灣的可貴就在於自由、民主；現在的出版品都不審查了，要是認為民眾看了這些出版品就會被洗腦，未免太害怕人民受到思想影響。

林奕華表示，民眾有各種空間得到多方層面資訊，文化部若真要做，什麼都可以和共產黨扯上邊，是否有必要讓外界有思想審查的疑慮。

民眾黨團總召賴香伶則說，若要加入管理的手段，涉及言論、思想，確實會讓人有疑慮，但假如相關出版品入台，真的是文宣品，過度美化對岸的政策，甚至美化中國在人權上的迫害，與事實不符，確實也有待商榷。她認為，宣傳內容若涉及過度美化、與事實有落差，仍須有所把關。

時代力量黨團總召邱顯智質疑，若要審查，該如何定義何謂中國的「宣傳品」？對於相關審查，要非常謹慎小心，「文化部須拿出具體方案」。