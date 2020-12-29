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想管又狀況外 業者：大陸根本沒個人、民間出版品

台灣新聞組／台北28日電
出版業者指大陸並沒有個人或民間的出版社；圖為著墨於攝影作品背後、攝影技巧之外的《那些年那些事：新華社攝影記者的故事》由新華出版社出版。（新華社資料照片）
出版業者指大陸並沒有個人或民間的出版社；圖為著墨於攝影作品背後、攝影技巧之外的《那些年那些事：新華社攝影記者的故事》由新華出版社出版。（新華社資料照片）

陸書在台出版必須先送審引發爭議，文化部長李永得28日鬆口表示，中國共產黨與解放軍出版品才需獲得許可，但民間、個人或協會出版品，就不用審查。對此，資深出版人陳穎青表示，大陸根本沒有個人出版，也沒有民間出版品，直言李永得搞不清楚對岸狀況。

台北中國時報報導，李永得稱大陸出版品來台銷售或授權發行，是依據《兩岸人民關係條例》第37條規定，在1993年制訂許可辦法辦理，距今已近30年，在法律執行上已不合時宜，文化部正準備修法。李永得強調，需先申請許可，絕非思想審查，而是展現民主防禦機制，「這是避免不具善意的國家，利用台灣民主自由，進行文化侵略，破壞台灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。」

但陳穎青表示，大陸根本沒有個人及民間出版品，所有出版社都是官方所有，提出「民間、個人或團體的出版品一律可以免除申請」這句話，是很有問題的。陳穎青說，就算是共匪的宣傳品又怎樣？台灣現可以成立政黨，天天鼓吹共產主義、中國統一，不去管政黨，卻只挑不會說話的書本開刀，這是什麼邏輯？

有業者表示，台灣一年約出4萬種書，其中版權書不到1萬，推估一年最多500至1000種簡體書授權來台發行，「為了這5～10％的簡體版權書，政府要箝制出版自由，還假國安為由，讓出版自由倒退！實在得不償失。」

另據TVBS報導，國民黨立委葉毓蘭則批文化部「居然還可以把自己矮化成為過去的警總的第六處。」

而賣大陸書的書店老闆沈榮裕也質疑，「執政黨現在反而在走回頭路，台灣標榜的是民主自由的國家，你反而怕大陸來統戰，這麼沒有自信。」 目前有向官方登記的大陸圖書大約在2000多本，而從大陸進口的書中，就以軍事類、歷史類書籍賣最好。

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