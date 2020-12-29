我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

「共黨共軍出版才需許可」 業者：99%自由就不是出版自由

記者陳宛茜賴錦宏／台北20日電
文化部長李永得昨天表示，正準備修法，未來共產黨與解放軍出版品進入台灣都需要獲得許可。（記者蘇健忠／攝影）
文化部長李永得昨天表示，正準備修法，未來共產黨與解放軍出版品進入台灣都需要獲得許可。（記者蘇健忠／攝影）

大陸出版品申請許可議題，近日引發各界討論。文化部長李永得昨天表示，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法，初步規畫朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可，其餘則放寬免申請。他表示，申請許可絕非思想審查，而是民主防禦機制的體現。

陸委會昨晚對此表示，將協助文化部，針對中國大陸出版品來台發行的相關法規措施，依照比例原則進行整體評估，並研議妥適可行的修法方案。

聯經出版社發行人林載爵指出，在大陸，即使是個體戶出書也要透過出版社申請書號，書號掛的還是黨營出版社，所有陸書廣義上來說都是「中國共產黨出版品」。中華傳播管理學會理事長賴祥蔚指出，對岸體制特殊、所有出版社可能都算黨營，何謂「中國共產黨出版品」須更清楚規範。

台北市出版商業公會理事長趙政岷說，出版界可以透過訂定出版公約自律，若出版後發現內容有違國安、法律等規範，業者也會同意接受裁罰，但反對「事前內容審查」，因為此一步驟會讓業者自我設限，「百分之九十九的出版自由就不是出版自由」。林載爵也說，出版業者會死守「拒絕事前內容審查」此一界線。

依據「兩岸人民關係條例」37條規定，前行政院新聞局1993年制訂「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」，規定來台發行的大陸出版品需向主管機關申請許可。但為維護出版自由，從新聞局到文化部均採「低度管理」，有人檢舉才裁罰。

根據文化部統計，2010年迄今約200件申請案、逾240種圖書獲許可發行，受裁罰案共三件，均遭要求不得發行及科處罰鍰。

議員、立委日前接力檢舉質疑大陸童書「等爸爸回家」未向文化部申請許可便在台灣發行，文化部發函要求出版業者不得發行，再度挑動大陸出版品許可的敏感議題。

李永得說，申請許可絕非思想審查，而是民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家利用台灣的民主自由進行文化侵略，破壞台灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。

遠流董事長王榮文說，此次風波的問題本質是「中共長期不對等的文攻武嚇」。過去台灣信心強、不怕文化侵略，認為民主自由可抵擋一切；現在發現威權政體可利用數位科技、網路傳播、社群平台影響人民行為，自由民主的力量似乎抵擋不了。

王榮文表示，民進黨曾經倡議，台灣要用更大的民主、百分百的自由來對抗威權。如果文化部接受這個主張，就要廢除兩岸人民關係條例第37條，強調出版自由，信任台灣社會的出版自律。

台灣 中國 社群

上一則

英返台班機3確診 陳時中：台灣不用鎖國防疫

下一則

追殺前朝？監委指中華台北涉賣台 質疑馬與北京秘密協定

延伸閱讀

陸書出版須送審 王健壯：「匪書」能毀台灣民主自由？

陸書出版須送審 王健壯：「匪書」能毀台灣民主自由？
陸書出版須送審…出版業者錯愕：活回戒嚴時代了？

陸書出版須送審…出版業者錯愕：活回戒嚴時代了？
新聞評論／文化部的撒手鐧 徹底摧毀台灣出版自由

新聞評論／文化部的撒手鐧 徹底摧毀台灣出版自由
傳與董事長丁曉菁不合 文策院長胡晴舫辭職

傳與董事長丁曉菁不合 文策院長胡晴舫辭職

熱門新聞

古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒