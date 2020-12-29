「共黨共軍出版才需許可」 業者：99%自由就不是出版自由

文化部長李永得昨天表示，正準備修法，未來共產黨與解放軍出版品進入台灣都需要獲得許可。（記者蘇健忠／攝影）

大陸出版品申請許可議題，近日引發各界討論。文化部長李永得昨天表示，針對大陸出版品許可辦法不合時宜之處，將朝「精準規範、低度管理」原則啟動修法，初步規畫朝明確規範中國 共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可，其餘則放寬免申請。他表示，申請許可絕非思想審查，而是民主防禦機制的體現。

陸委會昨晚對此表示，將協助文化部，針對中國大陸出版品來台發行的相關法規措施，依照比例原則進行整體評估，並研議妥適可行的修法方案。

聯經出版社發行人林載爵指出，在大陸，即使是個體戶出書也要透過出版社申請書號，書號掛的還是黨營出版社，所有陸書廣義上來說都是「中國共產黨出版品」。中華傳播管理學會理事長賴祥蔚指出，對岸體制特殊、所有出版社可能都算黨營，何謂「中國共產黨出版品」須更清楚規範。

台北市出版商業公會理事長趙政岷說，出版界可以透過訂定出版公約自律，若出版後發現內容有違國安、法律等規範，業者也會同意接受裁罰，但反對「事前內容審查」，因為此一步驟會讓業者自我設限，「百分之九十九的出版自由就不是出版自由」。林載爵也說，出版業者會死守「拒絕事前內容審查」此一界線。

依據「兩岸人民關係條例」37條規定，前行政院新聞局1993年制訂「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣 地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」，規定來台發行的大陸出版品需向主管機關申請許可。但為維護出版自由，從新聞局到文化部均採「低度管理」，有人檢舉才裁罰。

根據文化部統計，2010年迄今約200件申請案、逾240種圖書獲許可發行，受裁罰案共三件，均遭要求不得發行及科處罰鍰。

議員、立委日前接力檢舉質疑大陸童書「等爸爸回家」未向文化部申請許可便在台灣發行，文化部發函要求出版業者不得發行，再度挑動大陸出版品許可的敏感議題。

李永得說，申請許可絕非思想審查，而是民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家利用台灣的民主自由進行文化侵略，破壞台灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護台灣最引以為傲的民主自由價值。

遠流董事長王榮文說，此次風波的問題本質是「中共長期不對等的文攻武嚇」。過去台灣信心強、不怕文化侵略，認為民主自由可抵擋一切；現在發現威權政體可利用數位科技、網路傳播、社群 平台影響人民行為，自由民主的力量似乎抵擋不了。

王榮文表示，民進黨曾經倡議，台灣要用更大的民主、百分百的自由來對抗威權。如果文化部接受這個主張，就要廢除兩岸人民關係條例第37條，強調出版自由，信任台灣社會的出版自律。